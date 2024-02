Così Capitanio premia i brani al Festival

Un premio per i testi impegnati di Sanremo.

A consegnare i riconoscimenti Corecom Liguria-Agcom, l’Agenzia per la sicurezza delle Comunicazioni, il brianzolo Massimiliano Capitanio nella sala stampa dell’Ariston. "Complimenti in particolare ad Alessio Mininni, in arte Maninni, per il suo brano, che è un invito ad affrontare e vivere le sfide della vita".

“Spettacolare”, la canzone del cantante barese, è stata insignita "per la chiave di lettura moderna delle dinamiche quotidiane dei giovani che hanno sempre maggiore bisogno di comunicare emozioni e sentimenti che vanno oltre i confini delle apparenze".

Sul podio anche Fiorella Mannoia e Angelina Mango.

Il riconoscimento è riservato ai pezzi che trattano temi di carattere sociale tra quelli in gara al Festival e alle personalità che si sono distinte nelle prevenzione sulla tutela dei minori.

"Attraverso la suggestione della musica - spiega Capitanio - si vuole promuovere e incoraggiare l’utilizzo consapevole della tecnologia, della rete e di tutti gli strumenti digitali in particolare da parte dei ragazzi.

L’obiettivo è anche sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche del cyberbullismo, della violenza sulle donne e della discriminazione in qualsiasi sua forma, di genere, di etnia, di orientamento sessuale". Bar.Cal.