Corso gratuito per contabili

Iscrizioni aperte per il corso operatore contabile con partenza prevista il 20 marzo presso il Centro di formazione professionale Sandro Pertini in via Monte Rosa a Seregno.

Il corso è gratuito tramite il programma Gol di Regione Lombardia previa verifica dei seguenti requisiti d’accesso: beneficiari di ammortizzatori sociali (in particolare, Naspi e Dis-Coll) in assenza di rapporto di lavoro, percettori di Reddito di cittadinanza, disoccupati di lunga durata (almeno sei mesi), utenti con una presa in caricosegnalazione sociosanitaria o sociale eo sono inseriti in progettiinterventi di inclusione sociale, lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione, donne, indipendentemente dalla condizione di fragilità, uomini con almeno 55 anni di età. La durata del corso è di 100 ore.

Il corso fornirà competenze per eseguire il trattamento delle operazioni fiscali e previdenziali, eseguire le registrazioni contabili, eseguire il trattamento dei documenti amministrativi-contabili, operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente, utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni.

Per informazioni: Stefania Giudici, [email protected], tel. 0362.862185. Il corso si terrà a luglio. Al termine è previsto un test scritto per il rilascio dell’attestato di competenze.

V.T.