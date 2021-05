di Stefania Totaro Tutti liberi, a cinque mesi dagli arresti, gli indagati per il presunto malaffare alla polizia stradale di Seregno. E pende ancora un ricorso in Cassazione per demolire, dove ancora esistente, la spada di Damocle dei gravi indizi di colpevolezza. Era metà dicembre scorso quando scattarono 8 misure di custodia cautelare chieste dai pm della Procura di Monza Salvatore Bellomo e Michela Versini: i poliziotti Pasquale Ponticelli e Alessandro Masella in carcere, agli arresti domiciliari l’ex comandante Gabriele Fersini, gli imprenditori Emilio Giussani, Ivano...

Tutti liberi, a cinque mesi dagli arresti, gli indagati per il presunto malaffare alla polizia stradale di Seregno. E pende ancora un ricorso in Cassazione per demolire, dove ancora esistente, la spada di Damocle dei gravi indizi di colpevolezza. Era metà dicembre scorso quando scattarono 8 misure di custodia cautelare chieste dai pm della Procura di Monza Salvatore Bellomo e Michela Versini: i poliziotti Pasquale Ponticelli e Alessandro Masella in carcere, agli arresti domiciliari l’ex comandante Gabriele Fersini, gli imprenditori Emilio Giussani, Ivano Santambrogio, Salvatore Prestifilippo e l’avvocata Angela Mazzocchi nonché un altro imprenditore, Salvatore Rombolà, all’obbligo di firma. Un ricorso al Tribunale del Riesame di Milano aveva subito annullato, per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, l’ordinanza cautelare nei confronti di Giussani, Santambrogio e Rombolà, provocando il conseguente annullamento degli arresti domiciliari da parte del gip monzese per Fersini. I giudici della libertà milanesi avevano poi annullato, questa volta per mancanza di esigenze cautelari, anche gli arresti domiciliari per Prestifilippo provocando a catena la risposta dal Tribunale di Monza di un alleggerimento delle altre misure.

Erano rimasti soltanto i due poliziotti agli arresti domiciliari dopo la scarcerazione, ma recentemente anche questa imposizione è stata annullata dal gip perché ormai l’inchiesta della Procura monzese dovrebbe essere conclusa. Gli indagati attendono quindi la richiesta di giudizio immediato o la notifica della conclusione delle indagini. Ma nel frattempo il difensore di Salvatore Prestifilippo l’avvocato Amedeo Rizza, ha giocato l’ultima carta del ricorso in Cassazione per vedersi annullare l’ordinanza anche per i gravi indizi di colpevolezza (come ha fatto, con esito negativo, la difesa di Ponticelli). L’udienza di discussione è fissata per il 17 maggio. Prestifilippo, titolare della ‘Real Car’ di Desio, è accusato di concorso in corruzione insieme a Ponticelli, che avrebbe mandato nell’officina automobilisti fermati o sanzionati per mancanza della revisione della vettura e fatto anche ricerche sui database su persone indicate dall’imprenditore in cambio di denaro, della riparazione gratuita della sua auto e anche di generi alimentari. Secondo l’avvocato Rizza quella del Tribunale del Riesame di Milano sui gravi indizi di colpevolezza "è un’ordinanza illogica, non aderente agli atti e porta a un travisamento dei fatti". "Secondo il Riesame le doglianze difensive non colgono nel segno perché si risolvono in una rilettura soggettiva dei fatti contestati – si legge nel ricorso – invece evidenziano elementi oggettivi idonei a intaccare il quadro indiziario, come l’impossibilità a porre in essere il deposito delle auto sequestrate, non avendo la Real Car alcuna autorizzazione sul punto" e "non risultano mai integrati i requisiti per la contestata corruzione".