Monza, 21 aprile 2020 - Pianificazione , coordinamento, certezza delle regole. Tre punti chiave per pensare alla ripartenza. Queste in sintesi le richieste che il sindaco di Monza, Dario Allevi, e gli altri 11 colleghi dei capoluoghi di provincia, hanno avanzato in videoconferenza al governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Un incontro a distanza per iniziare a ragionare su cosa servirà per entrare nella Fase 2 dell’emergenza sanitaria. "Dev’essere chiaro a tutti che la Fase 2 non può iniziare col contagio zero perché non ci sarà per almeno un anno - premette Allevi -, ma certamente si potrà fare quando la curva si abbasserà ancora. Ancora non ci siamo, anche se gli ultimi dati sono confortanti e dimostrano che tutte le misure di limitazione degli spostamenti e della socialità stanno dando dei risultati".

A Monza città i positivi sono arrivati a 835, 23 in più in 24 ore. Un dato in linea con gli ultimi giorni in cui la curva dei contagi ha oscillato tra +10 e +11. Anche se "stiamo pagando un altissimo tributo di dolore, con i decessi arrivati a 95". E allora proprio per questo "per pensare a una riapertura dobbiamo avere garanzie da parte della scienza che si può fare".

Alcune attività potrebbero iniziare a ripartire dal 27 aprile, la maggior parte dal 3 maggio, ma per evitare che si crei il caos di ordinanze differenti in Italia, l’indicazione è di "restare tutti allineati". No alla regionalizzazione delle aperture, e quindi occorre attendere le linee guida da parte del Governo a cui i sindaci lombardihanno fatto arrivare le loro priorità attraverso il governatore Fontana. "Serve innanzitutto un maggior coordinamento sulle politiche socio-sanitarie, per le Unità speciali di continuità assistenziale dell’Ats, la gestione dei pazienti dimessi e quindi l’assistenza territoriale e gli alloggi sostitutivi al domicilio - spiega il sindaco -. Poi, chiediamo regole certe sull’approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale: se vogliamo far tornare la gente al lavoro dobbiamo poter disporre di una fornitura costante e sufficiente di guanti, mascherine e gel igienizzanti".

E lo stesso vale per il trasporto pubblico che, in base alle regole sul distanziamento sociale, tornerebbe a viaggiare solo al 10-15% delle sue potenzialità. "Altro tema molto importante su cui pretendiamo garanzie è la gestione dei bambini se i genitori devono tornare al lavoro e i nonni devono ancora essere protetti evitando contatti rischiosi - aggiunge Allevi -. Non può essere un problema lasciato ai sindaci". Così come "non è possibile procedere in ordine sparso nemmeno sulla questione dei tamponi e dei test sierologici. C’è una grande confusione e quindi serve una pianificazione chiara". Da giovedì partiranno i test nelle quattro province lombarde più colpite dal Covid (Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona) con una potenzialità massima di 10mila al giorno. Progressivamente i test saranno allargati anche alle altre province pur rimanendo però invariata la capacità di "leggere" i risultati.

E sempre sul fronte della ripartenza, la Giunta regionale ha destinato alla Brianza 25.350.000 euro spalmati su due anni con l’ottica di fornire risorse da investire in strade, scuole, impianti sportivi, manutenzioni. Un Piano Marshall che porterà a Monza 2 milioni di euro (le altre risorse spalmate sui rimanenti 54 comuni della provincia): "Si tratta di risorse importanti e inattese, ma che evidentemente non sono assolutamente sufficienti per mettere a posto i conti dei comuni che, a livello nazionale, hanno già accumulato un buco nei bilanci di 5 miliardi di euro. Un primo passo con cui Regione permette di far ripartire il motore dell’economia e ai Comuni di dare risposte concrete ai cittadini". E da oggi il Comune è pronto a partecipare con l’assessora Martina Sassoli al tavolo di lavoro tra Regione e Anci sul rilancio dell’economia. Un tavolo che si affianca ad altre quattro riunioni permanenti sulla sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro, sul trasporto pubblico locale, su volontariato e terzo settore, e sulla riorganizzazione dei tempi e dei luoghi di lavoro.