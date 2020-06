Agrate (Monza e Brianza), 4 giugno 2020 - Sopravvissuti ma con strascichi che rendono difficile riprendere a vivere dal punto in cui erano quando sono stati colpiti dall’infezione. "Basta una chiacchierata e ho il fiato corto". Morena Colombi, paziente 1 in Brianza, prima ad avercela fatta contro il Covid-19, comincia da qui a raccontare le devastanti conseguenze del virus. L’operaia della Intercos di Agrate è appena rientrata al lavoro, "ma devo combattere con una stanchezza mai provata prima e dolori terribili dalla testa ai piedi - dice -. Tremo quando in televisione vedo le immagini degli assembramenti, vorrei mettere tutti in guardia: con questa malattia non si scherza. E invece molti sottovalutano".

I tamponi hanno sancito la fine della battaglia, "ma non ne sono fuori e nessuno si occupa più delle persone come me, al punto che ho aperto un gruppo su Facebook – Noi che il Covid l’abbiamo sconfitto – per capire se ero la sola, oppure, no. In poche ore sono arrivate un centinaio di adesioni". I neo-iscritti hanno tutti gli stessi problemi "e cercano qualcuno con cui condividere un’esperienza che segna nel profondo – continua Morena -. Perché una cosa è certa: dimenticare è impossibile. Non sappiamo se ci lasceremo mai davvero tutto alle spalle. Mi sono sottoposta anche al sierologico e ho le famose memorie immunitarie, dal punto di vista clinico è tutto risolto, ma in pratica non è così".

Per la lavoratrice 58enne che abita a Truccazzano è ancora più dura. Quando l’hanno chiamata perché donasse il plasma non ha indugiato "e ora non mi fissano neanche visite di controllo". "Il percorso - continua Morena Colombi è da rivedere. Non sono medico, ma credo sarebbe importante capire il dopo, sia perché chi si trova nella mia condizione e ha diritto a recuperare un’esistenza normale, sia perché si potrebbe conoscere meglio la polmonite".

La lotta contro il “mostro“ per lei è cominciata a San Valentino dopo i primi sintomi al rientro da un turno di lavoro e un passaggio all’ospedale di Treviglio per la diagnosi, seguito da una lunga quarantena domestica, come per migliaia di altri malati in Lombardia, "fra paure e sconforto". "L’isolamento mi ha messo a dura prova, posso solo immaginare cosa abbia provato chi è finito intubato in Rianimazione". Poi, un secondo ritorno in corsia da donatrice "mi emoziona l’idea di aver contribuito a salvare un’altra vita", dopo l’otto volante dei test di controllo, "in attesa dei risultati ti manca la terra sotto i piedi". Infine, il legittimo desiderio di riprendere in mano il filo e lo scontro con una realtà che ferisce quanto l’infezione. «Tornerà tutto a posto?", la domanda che le ronza in testa senza tregua. Le prime stime degli esperti dicono per un guarito su tre non sarà così: il 30 per cento quasi sicuramente avrà problemi respiratori cronici, per loro varrà la regola “fine cura mai“. E’ un esercito "da contare esattamente".