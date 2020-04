Besana Brianza (Monza e Brianza), 20 aprile 2020 - Sorvegliato speciale in questi giorni di festa e primavera. Il ciliegio secolare di Besana è piantonato dai carabinieri forestali per evitare che possa diventare meta di turisti. Ogni anno infatti sono centinaia le persone che arrivano da ogni parte della Lombardia e non solo per ammirare l’albero in fiore. Il massimo della fioritura è stato raggiunto in questa prima parte di aprile. Purtroppo quest’anno nessuno si è potuto avvicinare al ciliegio per i divieti sugli spostamenti imposti per contenere i contagi da coronavirus. Ma il virus non ha fermato la natura: l’albero è più rigoglioso che mai, una nuvola bianca di fiori, forse ancora più bello perché immerso in un silenzio più profondo. Il ciliegio selvatico secolare di Besana Brianza, considerato il più grande d’Italia e monumento nazionale, quest’anno è sorvegliato dai carabinieri. A documentarlo è una foto postata sul suo profilo Facebook da Emanuele Pozzoli, sindaco di Besana.

"Un saluto ai carabinieri forestali della nostra provincia, in vigilanza al nostro ciliegio – ha scritto il sindaco – Grazie per il lavoro quotidiano per noi". Il presidio dei militari serve per tenere lontani eventuali intenzionati a sfidare l’obbligo di quarantena per ammirare il ciliegio e magari scattare qualche foto da postare sui social network. All’albero è dedicata la Mini Night Trail del Ciliegio Secolare, una manifestazione rinviata a causa dell’emergenza Coronavirus. L’evento, atteso da tutti i cittadini delle zone limitrofe, lo scorso anno aveva portato sotto il ciliegio selvatico qualcosa 300 corridori e 700 partecipanti per la camminata a passo libero.