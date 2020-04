Monza, 22 aprile 2020 - "Colletta alimentare. Dona la spesa a chi ne ha bisogno”. La frase – in italiano – è preceduta da una lunga spiegazione in arabo: "Possa Dio premiare tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto". La campagna da settimane è stata lanciata a tutti i musulmani che frequentano il Centro Islamico di Monza e Brianza. In via Ghilini. La colletta ha già consentito di raccogliere derrate alimentari destinate a dare sollievo agli indigenti, vecchi e nuovi, a chi con la pandemia si è ritrovato a perdere il lavoro. E la cosa straordinaria è che il Centro Islamico non fa differenze di fede. I pacchi vengono distribuiti indistintamente a tutti coloro che ne hanno bisogno. Musulmani o meno. Fouad Selim, 50 anni, algerino, è il direttore del Centro e punto riferimento per una comunità di migliaia di fedeli. E spiega: "Consideriamo semplicemente chi ha bisogno di aiuto, a livello umano e non di religione".

Come si scegli chi aiutare?

"Con il passaparola, spesso basta che un vicino di casa ci avverta che qualcuno sta vivendo in uno stato di necessità. Abbiamo poi con un contatto costante coi servizi sociali del Comune di Monza, che ci forniscono i nominativi e gli indirizzi delle persone a cui portare i pacchi".

Come funziona la raccolta?

"Ogni settimana invitiamo chi frequenta i nostri centri, quando va a fare la spesa, ad acquistare anche beni da destinare a chi in questo momento difficile sta facendo particolare fatica: riso, pasta, passata di pomodoro, latte, legumi, per lo più prodotti a lunga conservazione…. Ma non mancano frutta e verdura, anche se in quel caso ovviamente dobbiamo essere particolarmente celeri a distribuirli".

E poi?

"Una volta raccolto il cibo, i nostri volontari vanno a consegnarlo direttamente agli indirizzi che abbiamo raccolto. Abbiamo l’autorizzazione della Prefettura".

Si diceva, anche cristiani?

"Proprio di recente siamo venuti a conoscenza del fatto che era morto il parroco di San Carlo (don Franco Carnevali, ndr ) per il Covid e che i volontari della San Vincenzo erano stati costretti alla quarantena. Allora abbiamo preso in carico noi di occuparci di cinque famiglie assistite da quell’associazione".

Il 23 aprile inizia il ramadan.

"E infatti ci stiamo organizzando per riuscire a occuparci dei tanti musulmani che in questo periodo osserveranno il digiuno e potranno mangiare soltanto dopo il tramonto. In modo di garantire il minimo indispensabile per potersi rifocillare anche alle famiglie più indigenti".

Quante consegne avete fatto?

"Due. La prima settimana abbiamo consegnato i pacchi a 30 famiglie, la seconda a 55. Entro venerdì sulla nostra lista ne abbiamo un centinaio, per circa 300-350 persone. In tutto stiamo assistendo circa 600 persone. Ma vogliamo fare di più".

Cosa?

"Prosegue la raccolta fondi destinata all’ospedale San Gerardo di Monza, vorremmo raccogliere almeno 5mila euro".

Perché fate tutto questo?

"È un momento di solidarietà verso il Paese che ci ha accolti. E la nostra comunità ha raccolto il nostro appello, non potevamo rimanere fermi ad aspettare. Molti dei nostri giovani in particolare hanno voglia di fare volontariato in questo momento".