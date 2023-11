Coro gospel in concerto per gli atleti speciali della Silvia Tremolada

Uno spettacolo di canto al Teatro Manzoni il 7 dicembre per sostenere l’associazione sportiva per diversamente abili Silvia Tremolada. Ad esibirsi sarà il coro gospel Diesis e Bemolli di Villasanta, una realtà consolidata nello scenario musicale locale, con i suoi più di 30 componenti (per due terzi donne), che proporrà un ricco repertorio musicale dal gospel al blues, dal pop al natalizio. Una iniziativa della società polisportiva per raccogliere fondi da destinare al mantenimento di questa realtà che oggi conta 360 atleti distribuiti nelle sue 10 discipline, anche se "potrebbero essere di più se avessimo più fondi", dice con una punta di amarezza Niky Clemente, atleta di nuoto e volontario dell’associazione: "Abbiamo una lunga lista d’attesa. Siamo richiesti perché qui si lavora bene e si ottengono i risultati. Nel corso degli anni 27 atleti sono stati scelti per vestire la maglia della nazionale a campionati del mondo, campionati europei e 3 paralimpiadi". Infine l’appello sullo spettacolo: "Fino ad ora abbiamo venduto solo 30 biglietti e solo 9 hanno comprato online. Siamo molto preoccupati perché se non si migliora e di molto il dato rischiamo di andare in rosso. Speriamo di raccogliere l’interesse della gente per questo bello spettacolo a scopo benefico".

