di Marco Galvani

È la signora delle gare. Quella che da sempre ha affascinato equipaggi italiani e stranieri, maschili e femminili. Un museo viaggiante con il fascino delle miss a quattro ruote. Il primo défilé per la dodicesima edizione della rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo sarà giovedì all’autodromo di Monza con la parata inaugurale e i giri liberi in pista. E il giorno dopo il via di una delle gare più antiche d’Italia che si correrà lungo un percorso di quasi 700 chilometri, attraverso Lombardia, Piemonte e Liguria. Con una novità: per la prima volta nella sua storia, la Milano-Sanremo aprirà il Campionato italiano Grandi Eventi 2021 di ACI Sport che, riservato alle gare di regolarità classica, comprende anche la Coppa d’Oro delle Dolomiti, il Gran Premio Nuvolari e la Targa Florio Classica.

La corsa, ideata nel 1906 da appassionati gentlemen driver, coinvolgerà circa 80 equipaggi su vetture costruite tra il 1906 e il 1990. Gioielli senza tempo. Come l’Alfa Romeo 6C 1750 Zagato SS del 1929, la Singer Le Mans Ldt 1935. E la Lancia Dilambda Blue Shadow con la sua storia avvincente: nata nel 1930 dal carrozziere Britannico Carlton Carriage Co. su specifica commissione del baronetto Douglas Montgomery Bernard Hall, dopo essere passata di mano per due volte sparisce nel 1940 sequestrata dall’esercito in seguito ad un bombardamento. Il 2020, 80 anni dopo la sua scomparsa, è l’anno in cui questo magnifico pezzo di storia torna a vivere dopo un lungo e ricercato restauro voluto dall’attuale proprietario Filippo Sole. Insieme alle altre ladies della strada saranno presenti giovedì mattina nel Tempio della velocità. Prima le verifiche tecniche e sportive, poi la ‘passerella’ sul nastro d’asfalto della Formula Uno. Nel mezzo, gli amanti del marchio AMG di Mercedes avranno la possibilità di testare le loro supercar preferite sugli oltre 5.700 metri del leggendario tracciato brianzolo, mentre una mostra fotografica a tema racconterà la passione automobilistica e la tradizione Mercedes nel motorsport.

Emozioni che saranno aggiornate sui canali social della Milano-Sanremo visto che – causa Covid – l’evento in autodromo sarà a porte chiuse. Ma dalle 14.30 il serpentone di auto si lascerà negli specchietti retrovisori l’autodromo e il Parco per dirigersi nel cuore di Milano. Con una suggestiva sfilata ‘aperta’ lungo viale Brianza, poi il vialone Cesare Battisti e via Lombardia per arrivare nella sede dell’Automobile club di Milano in corso Venezia a Milano. Da lì partirà la parata passando per le vie del quadrilatero della moda e di Porta Nuova, sfilando fino ad arrivare all’ombra della Madonnina, non prima di aver fatto visita al Castello Sforzesco. Venerdì, invece, il via della rievocazione.

"La Coppa Milano-Sanremo è uno degli eventi storici dell’Automobile club Milano, che la organizzò per la prima volta nell’aprile del 1906, ideando questa traversata verso il mare e i colori primaverili della riviera ligure. Oggi, 115 anni dopo, siamo orgogliosi di rinnovare la tradizione e di ospitare davanti alla nostra sede la partenza della gara automobilistica più antica d’Italia", la soddisfazione di Geronimo La Russa (foto) , presidente di Ac Milano.