Lissone (Monza e Brianza) - E' il kazako Alexey Litsenko il vincitore della 75esima edizione della Coppa Agostoni, ultima prova del trittico lombardo conclusasi oggi a Lissone. Il portacolori dell'Astana Premier Tech ha battuto allo sprint Matteo Trentin, con il quale ha sferrato l'attacco decisivo a una decina di chilometri dal traguardo. "Sono felicissimo di aver vinto qui - il commento di Lutsenko -. Due anni fa mi ero piazzato secondo in questa stessa prova, e credo di aver imparato dagli errori commessi in quell'occasione. La volata? Per lanciarla ho atteso gli ultimi 150 metri e si è rivelata la scelta vincente".

"Si corre per vincere, non per fare secondo o terzo, e ho detto tutto. Ho speso tanto per rientrare, alla fine mi è mancata un po' di potenza" ha spiegato Matteo Trentin. "Una buona giornata, ma quando non si vince non e' mai un'ottima giornata", ha commentato Alessandro Covi, terzo classificato. "Come squadra siamo arrivati secondi e terzi. Ci rifaremo nelle prossime gare. Avere vinto il Trittico regione Lombardia è una grande soddisfazione. Mi rende felice, anche se il mio obiettivo era vincere almeno una gara quest'anno".