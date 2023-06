Convivenze pericolose Lite per la musica alta Spunta un coltello: chiuso il bar del Cederna

di Dario Crippa

La sera si faceva baccano. Troppo. È finita con una lite e un coltello. Brutta storia in un locale del quartiere Cederna, il Bar Alessia di via Rota, appena chiuso per 20 giorni dal Questore di Monza Marco Odorisio per pericolosità sociale e motivi di ordine pubblico.

Tutto comincia sabato sera scorso, quando nel locale il volume si alza forse troppo e tutto sfocia in una lite violenta.

Uno dei condomini, al piano di sopra del bar, aveva avuto infatti l’ardire di scendere a chiedere di abbassare la musica, solo che alcuni clienti si erano scagliati contro di lui e, in particolare, uno aveva estratto un coltello a serramanico. E pare che solo il provvidenziale intervento di altri clienti avesse impedito che la situazione degenerasse mentre sul posto arrivavano le Volanti della polizia.

Non era la prima volta. Una decisione simile, con chiusura per 15 giorni dello stesso locale, era stata disposta anche nel 2017, dopo che partendo da una lite in quel bar si era innescato un tentato omicidio fra albanesi. Allora lo scenario era stato però ben più drammatico: il tentato omicidio di Ardian Buja, un albanese di 38 anni, spacciatore di alto profilo all’interno di un gruppo che faceva riferimento a una piramide dello spaccio che – si sarebbe scoperto dopo – aveva in mano gran parte del traffico di cocaina in Brianza. A tentare di far fuori Buja, due connazionali che volevano soppiantarlo e che erano andati ad aggredirlo proprio nel bar che sapevano che frequentava attirandolo in un tranello. Accoltellato all’addome fuori dal locale, Buja se l’era cavata con l’asportazione della milza. Ne erano però seguite 27 ordinanze di custodie cautelari in carcere (inchiesta “Velarium”) e una sfilza di condanne.

La presenza reiterata di una clientela composta anche da pregiudicati per i più svariati reati, dalla rissa al lancio di materiale pericoloso, dalla rapina alla guida sotto l’influenza dell’alcol, furto, lesioni, minaccia, atti persecutori, ingiuria, danneggiamento, porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, appropriazione indebita, oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, estorsione, maltrattamenti in famiglia, ha portato ora a procedere con un nuovo stop.