Contro la violenza a colpi di spray. Il murale dei ragazzi colora la scuola

“Un’altra vita strappata...“. Un titolo eloquente, drammatico. Attuale. Un’altra vita strappata, troppo spesso di donne. E proprio così è stata battezzata la maxi opera condivisa che gli studenti dell’Istituto tecnico industriale Enrico Fermi di Desio stanno realizzando nella loro scuola. Per tenere accesi i riflettori su questa piaga. Per lanciare un appello: basta vite strappate. Basta violenza. Si tratta di un grande murale che gli studenti stanno dipingendo su una parete esterna della scuola, in modo che possa avere la massima visibilità. Un’opera di dieci metri ideata da Sara Gelosa, studentessa di II^ S, che ha vinto il concorso intitolato “Colora la tua rabbia“. Lo scorso anno scolastico c’è stata la raccolta delle idee e dei bozzetti. Adesso è iniziata la fase realizzativa del progetto vincente: l’immagine ritrae una bambina che diventa donna prima e anziana poi, secondo il modello dell’evoluzione dell’uomo, ma la crescita si interrompe a metà con uno strappo che allude alla violenza subita. Gli studenti, a rotazione, durante il laboratorio artistico condotto dalla docente di arte e disegno Stefania Ravasio, stanno mettendo mano all’opera in tutte le sue varie fasi. E sotto la regìa dell’altra docente coinvolta, Giusy Taglia, che è anche referente per la rete scolastica contro la violenza sulle donne: "Lo scorso anno per il 25 novembre, giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne – spiega la docente – avevamo bandito il concorso. Adesso siamo passati alla realizzazione e contiamo di inaugurarlo ufficialmente proprio il 25". In maniera da chiudere il cerchio, in un anno esatto.

Un progetto a cui la dirigente dell’Istituto, Elena Bonetti, tiene molto, per rendere più bello esteticamente l’edificio, ma soprattutto per rendere più consapevoli gli studenti di una tematica così attuale e importante. Non è la prima volta infatti che all’interno della scuola di via Gaetana Agnesi - che aderisce alla rete “A scuola contro la violenza sulle donne“ - vengono realizzate iniziative e progetti in questa direzione (produzione di testi, video, panchine pitturate di rosso, serate dedicate), perché la scuola non è solo formule matematiche, forme verbali, interrogazioni e voti. Bensì un luogo di formazione e crescita delle nuove generazioni, anche attraverso un murale.