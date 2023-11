Contro la stanchezza che non passa mai un farmaco all’avanguardia al Pio XI

La stanchezza che non passa mai si cura in Neurologia a Desio, nuova frontiera per il reparto dell’Asst Brianza, tassello di pregio della Rete regionale per le Malattie rare.

Quando falliscono i primi due livelli di terapia entrano in campo gli specialisti del Pio XI. Il problema colpisce braccia, gambe, ma anche gli occhi provocando lo sdoppiamento della vista, e muscoli respiratori, nei casi più gravi, di terzo livello, l’approdo sono le corsie di casa. Desio è uno dei centri lombardi dove viene somministrato un farmaco di ultima generazione che permette di stare meglio: "È sul mercato da poco dopo importanti studi che ne hanno testato l’efficacia", sottolinea l’azienda. Il trattamento è in ambulatorio. La flebo dura da 30 a 45 minuti, poi si torna a casa e 15 giorni dopo l’infusione viene ripetuta. "Questo tipo di miastenia appartiene al mondo dell’autoimmunità – spiega Giulia Nicocia, neurologa del Pio XI – può avere conseguenze molto gravi. Di solito colpisce donne giovani, ma ora sono in aumento i casi di uomini di mezza età e over 70".

Bar.Cal.