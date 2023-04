Contratti precari e conti da pagare

I dati Istat delineano una situazione brianzola fra le migliori d’Italia in termini di reddito. Ma girando per Monza e parlando con la gente, ci si accorge che la situazione è multiforme. Sono i genitori sessantenni e settantenni in buona salute, che hanno avuto modo di mettere da parte un gruzzolo nei decenni passati e oggi sono percettori di pensione, che aiutano i figli trentenni e quarantenni a pagare il mutuo e a crescere i figli. Chi ancora lavora si fa garante per l’acquisto della casa per il figlio.

Si allarga la forbice fra chi fa attività d’impresa e spazia nei mercati stranieri, riuscendo a produrre fatturati interessanti e a sopravvivere (pur dovendo far fronte al rischio d’impresa e a una pressione fiscale che non perdona) e i lavoratori dipendenti a stipendio fisso, con margini sempre più risicati. I più giovani con possibilità di studio di materie tecnico scientifiche che lavorano in grandi multinazionali possono ancora contare su stipendi interessanti e contratti a tempo indeterminato. Ma tanti raccontano di lavori precari e a contratti a termine o di stipendi fissi da anni, dovendo far fronte a mutui, spese di condominio e di affitto sempre crescenti. Per gli ambulanti Monza resta ancora una piazza attrattiva, ma basta una giornata di pioggia per mandare in fumo il fatturato: "Non ho voglia di parlare, sono infuriato – sbotta un operatore mentre chiude il tendone della sua bancarella – oggi ho perso un sacco di soldi". E dopo il Covid è cambiato tutto: i brianzoli si accontentano di tenere abbigliamento, elettrodomestici e occhiali per più stagioni e di far convergere le risorse su beni immateriali, come uscite fuori porta, piccole vacanze o viaggi che aiutano a ricaricarsi, a ritemprarsi e recuperare le relazioni.

Cristina Bertolini