Confische da 5 milioni a Monza: scatole cinesi e profitti proibiti

Confische per oltre 5 milioni di euro a quattro imprenditori condannati per un’evasione fiscale da 8,7 milioni ottenuta grazie a un giro di subappalti a società fittizie che facevano parte di un consorzio di cooperative.

Le hanno eseguite i militari del Gruppo della guardia di finanza di Monza, su delega della locale Procura della Repubblica, dando esecuzione a sentenze del Tribunale del capoluogo brianzolo, poi confermate dalla Corte di Appello di Milano, nei confronti dei quattro imprenditori brianzoli condannati, in via definitiva, a vario titolo per evasione fiscale, indebite compensazioni e omesso versamento di imposte e ritenute.

Gli ordini di confisca scaturiscono da indagini di polizia giudiziaria effettuate dalle fiamme gialle a carico di un consorzio di società cooperative operante nelle province di Milano e di Monza e della Brianza nei settori della consulenza amministrativa, del movimento merci e della pulizia di grandi edifici.

Nel corso delle attività investigative i finanzieri, al comando del comandante del Gruppo di Monza, maggiore Antonio Dima, hanno accertato che il consorzio di imprese gestito dagli imprenditori – formalmente fornitore di manodopera a società committenti di medie-grandi dimensioni realmente operanti sul mercato nazionale – subappaltava in realtà le commesse di lavoro a società cooperative ad esso collegate, che in realtà si sono dimostrate delle “scatole vuote” create al solo scopo di conseguire ingenti guadagni illeciti.

I militari del Gruppo di Monza hanno così individuato i quattro imprenditori quali amministratori occulti delle imprese, ritenuti responsabili di evasione fiscale, commessa attraverso l’occultamento di ricavi per 7 milioni euro, l’indebita compensazione di crediti non spettanti per 1,2 milioni di euro e il mancato versamento di imposte e ritenute per circa 500mila euro, con un danno all’Erario pari a complessivi 8,7 milioni di euro.

Alla condanna definitiva sono scattate le confische di denaro e beni eseguite, anche nella forma per equivalente, fino alla concorrenza dei profitti dei reati tributari contestati.

Stefania Totaro