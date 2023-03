"Condividiamo la rottura del digiuno" I pachistani raccontano il Ramadan

di Alessandro Crisafulli

Desio si conferma ancora una volta capitale dell’integrazione, con una nuova iniziativa volta a rompere barriere, vincere paure, creare ponti: tra culture, religioni, persone.

“Rottura del digiuno“, questo il titolo dato all’iniziativa promossa dalla comunità pachistana di Desio guidata da Ashraf Muhammad Khokhar e sposato dall’associazione Desio Città Aperta, centro di integrazione sul territorio. Si svolgerà sabato 1 aprile, alle ore 19, presso la sede dei Missionari Saveriani in via Don Milani. "È la prima volta che la comunità islamica, in particolare quella pachistana, organizza la condivisione della rottura del digiuno dopo il periodo del Ramadan – spiegano i promotori dell’iniziativa –. L’iniziativa fa parte del percorso del dialogo interreligioso, che quest’anno sta andando molto bene anche grazie alla presenza di un gruppo di studenti del liceo Majorana e del professor Loris Ermacora. Il progetto è uno dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento proposto dal liceo". Il Ramadan è in pieno corso. I pachistani invitano a partecipare alla rottura del digiuno al tramonto, durante uno dei giorni del mese sacro (è stato scelto sabato 1 aprile, appunto): "Sarà un momento semplice, di condivisione – spiegano –. La comunità offrirà del cibo e spiegherà alcuni aspetti e riti del Ramadan. Chi vuole può portare dei dolci da condividere". Una occasione per conoscere più da vicino il significato di questo periodo per gli amici islamici e per addentrarsi nelle loro tradizioni. Un ulteriore passo, accompagnato dal buon cibo, per cercare di creare un clima di tolleranza e rispetto reciproco, fra tutti i popoli.

Una mission che Desio Città Aperta porta avanti da parecchi anni. In questa direzione anche un’altra iniziativa, che si terrà sempre sabato 1, alle 16.30, in biblioteca civica: in programma la presentazione del libro dedicato alla storia di Cheikh Diattara , “Maestro di felicità“: arrivato in Italia dal Senegal, ha fatto il musicista, il giocatore di basket (su sedia a rotelle) e infine il sarto in un’impresa sociale, un bellissimo laboratorio nel quartiere Isola di Milano. "La sua è una storia di riscatto e di speranza, che fa bene a tutti", assicura Desio Città Aperta.