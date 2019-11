Monza, 2 novembre 2019 - Lui, 72 anni, aveva bisogno di essere accudito dopo avere perso la moglie. Lei, albanese di 35 anni, aveva bisogno del permesso di soggiorno per restare in Italia. Ma il loro matrimonio è finito con un processo per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale.

Accuse di cui si ritrovava imputato al Tribunale di Monza un pensionato monzese ora 77enne, accusato di avere trasformato l’unione coniugale di comodo per entrambi, celebrata nel 2014, in un rapporto di tirannia dove la vittima sarebbe stata la moglie, che si è costituita parte civile al dibattimento per ottenere un risarcimento dei danni. La pm della Procura di Monza Cinzia Citterio aveva chiesto per il pensionato la condanna a un anno e 9 mesi di reclusione per maltrattamenti e lesioni, mentre aveva ritenuto non adeguatamente provata l’accusa di violenza sessuale. Invece i giudici del Tribunale di Monza hanno condannato l’imputato soltanto per lesioni a un anno di reclusione, pena sospesa e non menzione della condanna sul certificato penale e risarcimento alla donna in sede civile, ma senza provvisionale.

«Risultano numerosi gli interventi delle forze dell’ordine e i certificati medici rilasciati alla donna - ha dichiarato la pm nella sua requisitoria - I poliziotti sentiti al processo hanno parlato di una donna consumata dalla situazione, che piangeva, molto provata dal punto di vista psicologico e che presentava ecchimosi e graffi. Lei ha raccontato di una condizione di sottomissione, di continue liti, anche per strada, con pesanti insulti e un suo stato di agitazione perenne». Secondo la ricostruzione della pubblica accusa, il rapporto tra la donna e il pensionato «era basato sin da subito su concessioni reciproche, con la donna trattata come un oggetto, anche sessuale, in cambio prima del permesso di soggiorno e poi di regali, finanche alla fine dello stesso cibo» con il pensionato che «forte dello stato di inferiorità sociale e personale della moglie, si è permesso spregevoli angherie con ricatti morali e materiali». Circostanze confermate anche dal difensore di parte civile, che aveva chiesto la condanna dell’imputato anche per violenza sessuale e un risarcimento del danno di 10mila euro.

Aveva invece chiesto l’assoluzione la difesa del pensionato che, dopo questi fatti, si è trasferito nel paese di origine in Puglia. «La parte civile è apparsa confusa, contraddittoria e non attendibile nel suo racconto. Ci sono due video in cui il pensionato appare stremato, deriso dalla donna. Il vicino di casa ha parlato di liti continue in cui entrambi urlavano e lui non avrebbe avuto la forza fisica di aggredirla perché avrebbe avuto la peggio. Inoltre lei, dopo l’ennesima denuncia, è stata accolta da una comunità protetta, da dove è scappata la notte stessa per tornare a casa. Il suo obiettivo è non perdere l’eredità, infatti è stato lui a chiedere la separazione e lei non ha mai ritirato le carte». I giudici monzesi hanno deciso di condannare il pensionato solo per un episodio di lesioni.