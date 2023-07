Condannato l’orco della soffitta Due ragazzine ingannate e violentate

di Stefania Totaro

Condannato a 7 anni e 4 mesi di carcere per avere violentato nel solaio della nonna due ragazze minorenni. È la pena inflitta nel processo con il rito abbreviato dalla gup del Tribunale di Monza Francesca Bianchetti al 27enne S.M., residente a Cavenago Brianza, imputato di violenza sessuale consumata e tentata e sottoposto al divieto di avvicinamento a meno di 300 metri, e con qualsiasi mezzo, anche telematico, alle due vittime. I fatti contestati risalgono a 7 e 6 anni fa. S.M. era scampato alla prima querela per violenza sessuale presentata nel 2015 da una 17enne e poi archiviata per mancanza di prove sull’effettivo dolo nel suo comportamento. Nel 2021, però, un’altra presunta vittima ha confidato alle amiche di essere stata abusata dallo stesso giovane 5 anni fa, quando aveva 16 anni, e loro l’hanno convinta a presentare la denuncia. Soltanto questa ragazza si è costituita parte civile al processo, rappresentata dall’avvocato Paolo Pozzi, ottenendo una provvisionale di 30mila euro sul risarcimento dei danni. Identica nei due racconti la presunta soffitta degli orrori, con un divano e una teca con dentro un’iguana e con la presenza di attrezzi sportivi e da lavoro, dove le ragazze hanno raccontato di essere state portate dall’allora ventenne con la scusa di fare due chiacchiere sulle rispettive situazioni sentimentali e che poi si è scoperto appartenere all’abitazione monzese della nonna del giovane. Identica la presunta aggressione sessuale, in un caso non portata completamente a termine per la forte reazione di una delle minorenni.

L’imputato, difeso dall’avvocato Gianluca Paglino che annuncia già il ricorso in appello contro la condanna, nega le accuse, sostenendo che entrambe le ragazzine hanno accettato l’invito e le avances e che, quando una delle due minorenni si è tirata indietro, lui non ha insistito. Ma nelle carte dell’ordinanza cautelare, dove l’imputato è stato definito un “aguzzino seriale“, emergono anche i racconti di altre ragazze: una che aveva ricevuto lo stesso invito ma non aveva accettato perché non le era piaciuto il tono con cui aveva portato avanti la chat con lei, altre due minorenni che erano rimaste incinte (una di loro a soli 14 anni è ricorsa all’interruzione della gravidanza) sostenendo che S. diceva di essere sterile e che quindi con lui si poteva fare sesso senza preoccupazioni.