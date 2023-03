Con il Giorno “Al bar come a casa tua” Conto alla rovescia per il contest

L’appuntamento è per martedì 21. Con la primavera partirà ufficialmente “Al bar come a casa tua“, il contest lanciato da “Il Giorno“ e da Confcommercio Unione Commercianti di Monza e circondario fra i locali della città.

Un viaggio che ci porterà alla scoperta dei sapori, delle tradizioni, dei segreti contenuti in un cocktail, in una brioche o in una tazzina di caffè, ma anche dell’accoglienza, dei volti sorridenti e dei gesti di chi sta dietro al bancone.

Saranno i nostri lettori a votare il loro bar del cuore utilizzando il coupon che pubblicheremo via via sulle nostre pagine. Oltre a essere un simpatico gioco per i lettori, l’iniziativa rappresenterà una vetrina importante per gli imprenditori, che si metteranno in gioco a caccia del giudizio dei loro clienti e che nelle settimane del concorso saranno intervistati sulle nostre pagine. Oggi in anteprima il primo tagliando, subito utilizzabile per votare il locale preferito. Il contest sarà presentato ufficialmente venerdì alle 11 ai Musei civici di Monza nel corso di un’iniziativa del nostro giornale in collaborazione con Confcommercio.