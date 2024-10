"Con il cantiere prevedo l’inferno"

"Ieri sera ho fatto da Napoli a Milano e ho pagato 56 euro di autostrada, mentre se da Cesano vado a Malpensa, spendo 5 euro per fare solo 20 chilometri di autostrada, il problema è che i prezzi di Pedemontana sono sproporzionati", dice Franco Bonfanti, una vita su e giù per l’Italia con gli autobus. In Milano-Meda entra ed esce tutti i giorni alla guida dei pullman: "Se iniziano i lavori prima della fine dell’anno, temo che per andare a Milano serviranno 2 ore", dice. "I prossimi mesi saranno un inferno su questa strada, già normalmente trafficata, poi, una volta finita la Pedemontana, avremo il traffico per chi non può permettersi di pagare di tasca propria il prezzo esagerato del pedaggio, come avviene oggi a Sesto dove la gente evita la barriera per non pagare".