Con 4 bimbi occupano casa disabitata

Otto persone originarie dell’Est, una giovane coppia con 4 figli minori e lei in attesa del quinto figlio e altri due adulti, sono stati sgomberati ieri mattina da un immobile occupato abusivamente in viale Lombardia. Ad intervenire gli equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura e gli agenti della polizia locale (nella foto), che hanno svolto "un’attività di bonifica e liberazione dell’immobile di proprietà privata, che è stato posto in sicurezza". Agli sgomberati è stato offerto posto in una comunità tramite i Servizi sociali, soprattutto per venire incontro alla famiglia con bambini tutti sotto i 14 anni, ma la giovane coppia non ha accettato. Era da qualche giorno che gli occupanti si erano stabiliti nell’immobile e la segnalazione era partita dalla proprietà dell’edificio.

S.T.