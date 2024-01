Compito in classe green. Riciclo e sostenibilità sono un gioco da ragazzi. E la Brianza va in finale

Le scuole della Brianza protagoniste al Green Game, la sfida educativa su riciclo e sostenibilità ambientale. Il progetto che unisce formazione e divertimento ha coinvolto gli studenti dell’Iis “Martino Bassi” di Seregno - le classi 2^AT e 2^B hanno ottenuto il pass e rappresenteranno l’Istituto alla finale nazionale (il 22 maggio a Roma) - e l’Iti “Enrico Fermi“ di Desio - in finale la 2^C dell’ITI “Enrico Fermi” di Desio. E nei prossimi giorni saranno protagonisti i compagni dell’Iis “Luigi Castiglioni” di Limbiate. Green Game è il progetto promosso dai Consorzi nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi: Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea con il patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e di Regione Puglia. "In questi anni – raccontano gli organizzatori – il Green Game ha dimostrato di essere molto più di un progetto didattico: è un’opportunità educativa per le scuole e i giovani studenti di tutta Italia. La sua missione è quella di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale, educando i futuri cittadini all’importanza della corretta gestione dei rifiuti e del riciclo. Sono stati coinvolti migliaia di studenti, insegnanti e famiglie, trasformando il modo in cui viene percepita l’educazione ambientale". Il Green Game adotta un approccio didattico innovativo e coinvolgente che ha dimostrato essere altamente efficace tra gli studenti.

Il segreto del suo successo risiede nell’utilizzo di tecnologie interattive e nella promozione di una sana competizione. I formatori di Peaktime, l’agenzia produttrice del format, guidano gli studenti attraverso i concetti chiave del progetto. Alla fine delle sessioni, le classi mettono alla prova le proprie conoscenze rispondendo a domande relative agli argomenti trattati. Questo processo promuove il lavoro di squadra, richiede un’attenzione scrupolosa durante le lezioni e mette alla prova il tempo di risposta degli studenti. Saranno coinvolte oltre 200 scuole, con due versioni: Green Game digital per gli Istituti secondari di II grado di tutta Italia e Green Game in presenza, dedicato alle scuole della Liguria.