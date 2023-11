Com’eri vestita?. Gli abiti delle vittime contro i pregiudizi

Dall’Arkansas alla Brianza per dire no alla violenza sulle donne. Bellusco ospita “Com’eri vestita“, una mostra di abiti indossati dalle vittime. L’iniziativa accende i riflettori sul pregiudizio che protegge gli aguzzini, uno degli aspetti più dolorosi del fenomeno in crescita anche sul territorio: solo agli sportelli dell’Asst Brianza accanto ai pronti soccorso si registra un Sos ogni due giorni. Lividi, botte, inferni domestici che possono finire anche nel peggiore dei modi. Il progetto culturale d’Oltreoceano per contrastare tutto questo è nato nel 2013 da un’idea del Centro di educazione contro gli stupri dell’università americana e dal Centro per la formazione sessuale di Kansas, ed è stato diffuso in Italia dopo un adattamento dall’associazione Libere Sinergie di Milano. Oggi alle 17.45, il taglio del nastro del cuore dell’esposizione in Municipio, ma il percorso è allestito su più sedi e si potrà visitare fino al 1 dicembre. Al centro di tutto, storie di abusi che ruotano attorno all’abbigliamento indossato al momento dell’aggressione. "L’obiettivo – spiega il Comune – è smantellare l’idea che la vittima avrebbe potuto evitare lo stupro se solo avesse indossato abiti meno provocanti. Si vuole far riflettere su quanto questi indumenti siano comuni e su quanto questo stereotipo sia privo di senso". Il programma del 25 Novembre in memoria di Giulia e di tutte le altre che non ce l’hanno fatta si è aperto ieri sera in Corte dei Frati con un approfondimento della psicologa Diana Nardacchione e proseguirà domani con la seconda edizione della Camminata in rosso.

Due percorsi - uno di 4 chilometri e mezzo e l’altro di 8 - lungo le vie e i sentieri del borgo per sensibilizzare tutti sul tema. All’avvio, alle 9.15 in piazza Kennedy, una riflessione del gruppo di lavoro “Per le donne e non solo“, mentre all’arrivo in Polisportiva alle 11.15 l’appuntamento si chiuderà con un omaggio coreografico di Dancevolution. Ogni partecipante indosserà qualcosa di rosso, il colore della causa. Si è anche pensato ai più piccoli, "perché la strada per eliminare le discriminazioni passa dall’educazione fin da bambini". Così, sempre oggi si terrà una passeggiata con spettacoli itineranti e la partecipazione del Teatro dell’Aleph sul tema delle differenze di genere. Le celebrazioni continueranno a dicembre con il ciclo di incontri Equilibriste condotto dalla biblioterapista Alessandra Manzoni sul ruolo di single, madri, moglie e compagne in un difficile equilibrio tra il modello di femminilità tradizionale e una nuova identità al lavoro e a casa. A Vimercate la celebrazione del 25 Novembre si fa sul palco, oggi alle 17 in biblioteca con “Credi davvero che sia sincero“, regia di Alice Grati con Nino Faranna e Francesca Macci, una produzione dell’associazione Difesa Donne Noi Ci Siamo, al quale seguirà il dibattito con Maria Teresa d’Abdon, mamma di Monica Ravizza, dal cui femminicidio ha preso spunto il testo. Un momento toccante. Sempre oggi alle 21, alla Sorgente, (piazza San Michele 5, Oreno), si terrà “Performance progetto artistico“ di Carlo Maria Corbetta con Roberto Motta e Tina Tripodo, letture a cura di un gruppo di donne. Domani, invece sarà la volta di “Storie a tracolla“, improvvisazione teatrale a partire da quel che c’è nella borsa di una donna. Alle 21, in biblioteca. Stasera, alle 18, in sala consiliare a Camparada l’associazione Cronoteca metterà in scena “Il volo delle farfalle“, performance con aperitivo per ragazzi dai 10 anni in avanti. Ad Agrate domani sera alle 21 l’auditorium Rigoni Stern ospiterà il monologo “Dita di dama“ con Laura Pozone, tratto dall’omonimo romanzo di Chiara Ingrao. Ovunque l’ingresso è gratuito.