Come realizzare l’idea di business

Un calendario di appuntamenti per l’orientamento dedicati a chi ha un’idea di business ma non sa da dove iniziare, a chi una passione e non sa come farla diventare una professione, a chi non sa come affrontare un colloquio di lavoro, a chi sogna di cambiare lavoro ma non sa come fare, ma anche a chi non sa come conciliare la vita privata con gli impegni lavorativi e a chi vuole capire cosa fare dopo la scuola media o dopo la scuola superiore. Sono cinque gli appuntamenti online con webinar gratuiti promossi da Afol Metropolitana: giovedì 13 aprile e giovedì 27 aprile dalle 10 alle 12 “Mi metto in proprio: orientamento all’autoimprenditorialità“, in cui si affronteranno anche la definizione della business idea e la stesura del business plan. Martedì 18 aprile dalle 10 alle 12 “Adulti: strumenti per attivarsi nella ricerca del lavoro“, rivolto a persone con più di 30 anni, il webinar informa sui principali programmi di politica attiva del lavoro. Nella stessa giornata dalle 11 alle 13 il webinar è invece dedicato a chi ha meno di 30 anni per mettere a fuoco talenti e attitudini, investire sulla formazione e la specializzazione e mettersi in gioco con il personal branding, conoscere come le aziende cercano personale e quali sono i metodi di ricerca attiva del lavoro più efficaci. Mercoledì 19 aprile infine l’appuntamento è con “Orientamento e riattivazione personale“, dedicato alle donne con più di 30 anni e con responsabilità di cura, fuori dal mercato del lavoro. Per informazioni [email protected]

V.T.