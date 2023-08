Come gestire gli studi medici

Iscrizioni aperte al corso di formazione per “Gestione segreteria studio medico“ in partenza il 7 settembre dalle 14.30 alle 18.30 nella sede del Centro di formazione professionale Guglielmo Marconi di via De Amicis 16 a Concorezzo. Si tratta di una delle figure ricercate con maggiore urgenza nel mercato del lavoro, che non richiede necessariamente un diploma di laurea. Il corso ha l’obiettivo di far raggiungere ai partecipanti le competenze per gestire le comunicazioni in entrata e in uscita (posta e protocollo), effettuare l’archiviazione di documenti, provvedere all’accoglienza delle persone in visita, operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per gli altri e per l’ambiente, eseguire il trattamento di documenti amministrativo-contabili, utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni. La frequenza è obbligatoria e in presenza al centro di formazione di Concorezzo. Oltre alle lezioni teoriche sono previste anche pratica in aula e simulazioni. Dopo il test scritto finale, verrà rilasciato un attestato di competenze. Competenze minime per accedere al corso: competenze informatiche di base su utilizzo personal computer, mouse e tastiera, conoscenza del sistema operativo Windows, conoscenze di base di un elaboratore di testi (Word) e di un foglio elettronico (Excel), navigazione Internet ed utilizzo dei browser e dei motori di ricerca. Per informazioni: Laura Confalonieri, [email protected], tel. 0395979698.

Veronica Todaro