"Coltiviamo tutti insieme la democrazia"

L’applauso della piazza a Liliana Segre concittadina di Monza da pochi giorni. E un altro lungo applauso che ha accompagnato tutta l’esecuzione di “Bella Ciao“ della Triuggio Marching Band con cui si è conclusa la cerimonia del 25 Aprile in piazza Trento e Trieste. Due momenti di partecipazione dei monzesi alla celebrazione del 78esimo anniversario della Liberazione, quest’anno festeggiata secondo il tradizionale programma iniziato al cimitero con la deposizioni delle corone al campo dei Caduti della Resistenza, alla stele Anei (Associazione nazionale ex internati) e al campo dei Caduti di tutte le guerre. E poi il corteo da piazza Citterio, l’alzabandiera sul monumento ai Caduti e i discorsi ufficiali di Emanuela Manco in rappresentanza di Anpi, degli studenti del liceo artistico Nanni Valentini, del presidente della Provincia Luca Santambrogio e del sindaco Paolo Pilotto.

Le parole sul voto unanime di Monza alla cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre "per la sua testimonianza chiara e luminosa, per la sua capacità di raccontare i patimenti subiti a causa di leggi e comportamenti disumani e la sua lontananza da qualsiasi evocazione della violenza. Questo voto – ha sottolineato Pilotto – è il segno di una comunità cittadina e politica che si confronta con la storia e con le sue sofferenze. Una comunità che segna la distanza e la critica per ciò che accadde e dall’altra parte coltiva i valori di democrazia e libertà".

M.Ag.