Coltellate per l’affitto Killer sotto effetto di droga

di Alessandro Crisafulli

Sarebbe stato sotto effetto di droga, di prima mattina, il cubano di 29 anni fermato per l’omicidio di Adam Iulian, il romeno 48enne che lo ospitava, da alcune settimane, nella sua abitazione in pieno centro a Desio. Un aspetto emerso nelle ore successive all’accoltellamento, quando alla evidente agitazione del presunto killer bloccato dai carabinieri di Desio si è aggiunto il rinvenimento di tracce di uso di sostanze stupefacenti nell’alloggio. Il pubblico ministero intanto ha chiesto la convalida del suo fermo per omicidio volontario, attesa per domani. Iulian viveva con la compagna, alla quale è intestata l’abitazione. Se la cavava con lavoretti da operaio e muratore.

Ma arrotondava, a quanto pare, anche con affitti in nero, in via Matteotti 33. Sul web, si trova un annuncio a suo nome, per un posto letto in "appartamento in centro Desio, appena ristrutturato, arredato molto bene con tutte le necessità, cucina compresa, zona centrale ben servita e molto vicino alla stazione". La quotazione: 380 euro al mese. Potrebbe essere questa la cifra oggetto del contendere nel litigio di domenica mattina, sfociato poi nell’aggressione e nelle coltellate alla nuca, fatali. Il 29enne cubano, fermato con le valigie in mano mentre cercava di fuggire verso la stazione, lavorava nei locali serali. Più volte era stato fermato e denunciato, anche per la detenzione di armi bianche. I carabinieri guidati dal maggiore Luigi Perrone stanno ricostruendo la dinamica. Intorno alle 7.30 la compagna di Iulian si sveglia e si prepara per recarsi a lavoro. Nota che il giovane ospite sta preparando le valigie, evidentemente intenzionato ad abbandonare l’alloggio. Senza pagare. La donna avvisa il 48enne, che fa rientro a casa, e se ne va. Il romeno reclama i soldi anche se non ci sarebbe alcun contratto. Il cubano, reduce molto da una notte di lavoro e sotto effetto di droga, non ne vuole sapere. La situazione degenera. Prende un coltello dalla cucina e insegue l’avversario, che prova a fuggire nel ballatoio. Ma viene colpito alla nuca, ripetutamente. Quindi infierisce prendendolo a calci. Lo lascia per terra e si allontana. Getta ppi il coltello e alcuni abiti sporchi in un cestino a 200 metri di distanza. Poi torna a casa, prende le valigie e scappa.

Alcuni residenti, però, che hanno sentito le urla, hanno allertato i carabinieri, che lo fermano in piazza Conciliazione e lo portano in caserma.