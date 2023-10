Colpo al negozio equo e solidale. Rubate le offerte

Ladri in azione a Limbiate, nel mirino dei malviventi è stata una storica associazione di volontariato internazionale. Ignoti hanno messo a segno un furto notturno nella bottega equosolidale Variomondo, provocando molti più danni del valore della refurtiva. I ladri hanno agito nel cuore della notte in via I Maggio al 4, zona periferica di Limbiate, dove da diversi anni è attivo il negozio che vende prodotti del circuito del commercio equo solidale. La bottega opera a sostegno di Variopinto, associazione di volontari attiva fin dal 1995, a sostegno in particolare del popolo del Rwanda. I ladri hanno forzato la saracinesca metallica a chiusura elettrica e poi spaccato la vetrina per entrare nel negozio (nella foto). Una volta all’interno, i malviventi hanno rovistato ovunque, rovesciando materiale e oggetti a terra. Erano certamente alla ricerca di contanti anche perché pare abbiano completamente trascurato la merce presente nel negozio, dove si vendono soprattutto prodotti alimentari provenienti dalla filiera equo solidale e oggettistica artigianale. Ma in negozio qualche volta i visitatori lasciano anche delle offerte a favore dell’associazione di volontariato. Sono riusciti a trovare una cassetta dove erano custodite le ultime offerte lasciate nella giornata precedente e non ancora depositate. I volontari dell’associazione e della cooperativa Variomondo, ieri mattina si sono subito dati da fare per ripristinare la vetrina e rimettere tutto in ordine ricevendo anche numerose manifestazioni di solidarietà. La bottega è infatti da anni un punto di riferimento solidale per la città.

Ga.Bass.