"Colpa dei falò dei pusher"

Per il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, da anni impegnato nella lotta allo spaccio di droga nelle Groane non ci sono dubbi: l’incendio sarebbe partito a causa di uno dei falò accesi dagli spacciatori presenti numerosi in quest’area del Parco delle Groane. "Solo qualche mese fa, qui Brumotti di Striscia la Notizia testimoniò l’area di spaccio H24. I pusher accendono falò tutti i giorni e tutte le notti (per scaldarsi, per cucinare, per segnalare), in ognuna delle decine di piazze di spaccio presenti. Il forte vento di ieri, il sottobosco secco e l’incuria generale hanno fatto il resto", dice Cattaneo, che ringrazia operatori professionali e volontari che con il massiccio intervento hanno evitato il peggio. "Come sempre mi assumo la responsabilità di ogni mia singola parola – conclude – così come vi assicuro che da parte mia non c’è pietà verso chi vende morte e che ieri, ancora una volta, ha cagionato anche la morte di centinaia di alberi e nidi e tane di animali selvatici"