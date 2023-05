Coldiretti a guida brianzola "Difendiamo il made in Italy"

di Barbara Calderola

Rieletto all’unanimità dall’assemblea che rappresenta 2.500 imprese agricole fra Milano, Monza e Lodi.

Alessandro Rota resterà alla testa della Coldiretti interprovinciale per i prossimi 5 anni.

Un ruolo che ricopre dal 2015 quando, giovanissimo, è stato catapultato alla testa delle cascine fra Brianza, hinterland e Bassa.

Aveva 28 anni, oggi 36, è perito agrario con una laurea in ingegneria meccanica e la passione per la terra e l’allevamento: ha ereditato l’azienda di famiglia, a Cassano d’Adda, che produce cereali e la stalla con i bovini da latte. Per il il nuovo mandato promette "tutela della filiera agroalimentare e del settore", fra gli obiettivi "il lavoro a sostegno di tutti i nostri soci, puntando ad offrire a tutti servizi sempre più efficaci per la gestione quotidiana dell’attività".

Nel suo intervento il neopresidente ha toccato diversi temi facendo il punto sulle battaglie portate avanti dall’associazione, "dall’attenzione costante all’evoluzione dei mercati al sovranismo alimentare, dai costi energetici e delle materie prime all’etichettatura dei prodotti, dallo stop alla direttiva emissioni che avrebbe equiparato le stalle alle industrie inquinanti alla frenata sulle nuove norme per i fitofarmaci, fino alla mobilitazione contro il cibo sintetico". Rota si è soffermato "sull’emergenza siccità, con l’importante risultato ottenuto da Coldiretti di rendere permanente il tavolo sulla risorsa idrica in Regione". Il presidente degli agricoltori ha sottolineato anche "l’importanza del gioco di squadra che la categoria porta avanti a tutti i livelli fino all’Europa per tenere insieme un Paese con tante sfaccettature come il nostro e difendere le produzioni di eccellenza Made in Italy".

Stessa formula anche sul territorio con le mobilitazioni "per chiedere il contenimento della fauna selvatica".

In assemblea sono intervenuti i presidenti di sezione di tutte e tre le province, oltre ai leader appena eletti o riconfermati di Donne Impresa, Maria Antonia Ceriani; dei Senior, Pierluigi Nava; del gruppo Giovani Impresa, Davide Nava, allevatore di suini di Roncello; di Terranostra, Raffaele Dondoni. Accanto a Rota nel uovo direttivo entrano i concorezzesi Daniele Barcella e Marcello Doniselli.