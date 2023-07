Colata di detriti travolge le auto

Un violento acquazzone ha trascinato ieri pomeriggio massi e fango nella frazione Campiedi di Dongo dove alcune auto che erano parcheggiate nei cortili sono state investite dai detriti. Per fortuna non ci segnalano persone ferite, ma i danni sono comunque ingenti e i vigili del fuoco sono al lavoro con i residenti per cercare di spalare i detriti e liberare box e scantinati che sono completamente invasi. La colata di fango e pietre molto probabilmente si è staccata da una valletta in quota e poi è piombata in paese trascinata dalla pioggia. Il maltempo che nella tarda serata di mercoledì ha investito l’Alto Lario ha avuto ripercussioni anche sulla navigazione, per colpa di detriti che sono finiti in acqua trasportati dai torrenti e i fiumi in piena. Ieri mattina a farne le spese sono stati due aliscafi in servizio tra il capoluogo e l’Alto Lago, messi entrambi ko da incontri ravvicinati con grossi rami e tronchi galleggianti. È stato proprio uno di questi a spezzare una delle eliche dell’aliscafo Marconi, fuori uso da mercoledì sera e ancora in corso di riparazione. Ieri mattina altri detriti, per fortuna di dimensioni più ridotte, hanno danneggiato il motore del Lord Byron, l’altro aliscafo che fa servizio sul lago, rendendo impossibile la sua navigazione. L’imbarcazione è rientrata in servizio solo dopo mezzogiorno.