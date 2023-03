Cittadini detective dell’aria Isolati i campioni dei veleni

di Cristina Bertolini

Sabato e domenica il Comitato aria pulita ha ritirato i 17 campionatori di biossido d’azoto (NO2) dalle postazioni sparse per la città. Erano stati posizionati un mese fa nell’ambito del Progetto “NO2, no grazie“, indetta dai comitati di Roma e Milano, per monitorare le concentrazioni davanti a case, scuole, luoghi dove le persone si ritrovano, vivono e lavorano.

Le provette sigillate sono state consegnate al negozio di Parco Bici in via Prina, centro di raccolta per tutta la Brianza, per essere inviati in laboratori inglesi specializzati a misurare la concentrazione di NO2 durante le 4 settimane d’esposizione. "La nostra adesione all’iniziativa di Cittadini per l’Aria di Milano – racconta Cruciano Nasca, promotore dell’iniziativa per Monza – ci ha visti collaborare alla lotta all’inquinamento atmosferico in Lombardia mirata all’NO2, il famigerato gas prodotto prevalentemente dai veicoli a motore diesel. La rilevazione era già stata effettuata qualche anno fa, ma questa volta hanno partecipato anche alcuni comitati e associazioni cittadine: Comitato Sant’Albino, Comitato Bene Comune San Fruttuoso, Comitato Buon Pastore, Legambiente. Insieme al nostro e a singoli Cittadini abbiamo coperto ben 17 punti ritenuti critici per l’intenso traffico quotidiano".

L’assessora all’Ambiente e Viabilità, Giada Turato, ha supportato l’iniziativa. Gli attivisti si dicono consapevoli che il biossido d’azoto non è l’unico inquinante che attenta alla salute: si aggiungono pm10 e pm2.5 sottoforma di pulviscolo molto fine, il CO (monossido di carbonio).

"Abbiamo scelto di rilevare l’NO2 – spiega Nasca – proprio perché è in più punti della città esposti ad emissioni di prossimità come il traffico che l’inquinamento entra nei nostri polmoni insieme all’aria che respiriamo fino ad arrivare ad essere prodotto per oltre il 60-70%; proprio vicino a noi, per strada e nelle abitazioni. Ma soprattutto perché questa iniziativa ci ha reso protagonisti, nel promuovere un cambiamento alle nostre abitudini, utile a ridurre le emissioni, come limitare l’uso dei proprie automobili in città, privilegiando la camminata e la bicicletta che ci mantengono in forma, e ricorrendo ai mezzi pubblici se non ai monopattini con le dovute cautele. Per questo le azioni su base locale sono fondamentali per ridare aria alle città".

I risultati arriveranno non prima di due mesi. Nel frattempo gli attivisti dell’aria, insieme a Fiab Monza in bici, caldeggiano la limitazione di velocità 30 chilometri l’ora nelle vie dove i pedoni ei ciclisti necessitano di più sicurezza e in particolare in prossimità delle scuole dell’infanzia, dove per ridurre la concentrazione di agenti inquinanti si potrebbe considerare la chiusura al traffico dei veicoli nelle fasce orarie di entrata e uscita dei bambini. Fra i punti di maggiore traffico dove sono stati posizionati i campionatori: via Prina, piazza Citterio, via Pergolesi (Irccs San Gerardo), via Taccona-via Baradello, via Pellettier, via Sempione, Col di Lana, via Romagna-via Marche, Romagna-viale Campania, via XX Settembre, via Adda 52, via Murri-Viale Stucchi (vicino alla piscina Pia Grande) e via Sant’Albino.