Cinquemila morti in più Il bilancio dei decessi nel triennio del Covid

di Martino Agostoni

Sono state quasi 5.000 le vittime del Covid in Brianza. Non si tratta del numero esatto di tutti coloro che sono morti a causa del contagio del coronavirus, ma di un valore indicativo dell’aumento dei decessi che nel corso dei tre anni di pandemia, da inizio 2020 alla fine del 2022, si sono registrati in tutti i 55 Comuni della provincia brianzola.

Con la fine dello scorso anno si può iniziare ad archiviare l’emergenza sanitaria del Covid anche a Monza e in Brianza, da quando la tendenza dei dati demografici e di mortalità hanno ripreso a rientrare nei valori ritenuti ordinari per il territorio, quelli registrati fino al 2019, l’anno prima della diffusione a livello mondiale del virus Sars-Cov-2. E con la ripresa dell’andamento normale delle curve demografiche, si può fare un primo bilancio completo sull’impatto del Covid avuto sulla popolazione confrontando i valori medi di mortalità del periodo pre-pandemia con i numeri registrati nel corso dei tre anni di emergenza sanitaria. È un’analisi che può essere fatta con sufficiente precisione grazie ai dati dell’Istat che fin dall’avvio dei primi contagi, da febbraio 2020, ha avviato uno studio specifico sulla mortalità della popolazione italiana legata alla diffusione del coronavirus, un’indagine statistica che ha raccolto ogni mese i dati dei decessi avvenuti in quasi tutti i Comuni italiani e li ha confrontati con la media dei 5 anni precedenti. Si è quindi potuta misurare la portata mensile delle varie ondate di Covid nei vari territori e, ora, che la situazione è tornata a livelli normali, si può fare il conto finali. Per quanto riguarda la Brianza i dati Istat sono completi per tutti i 55 Comuni targati Mb e ora sono stati elaborati dall’Ufficio Statistica del Comune di Monza permettendo di avere un primo bilancio locale dei tre anni completi dell’epidemia confrontato con il quinquennio precedente.

Emerge che se nel periodo 2015-2019 la mortalità media in Brianza è stata di 7.869 decessi all’anno, con la diffusione del virus la curva si è subito impennata facendo registrare nel 2020 l’anno nero nella storia recente del territorio, con un numero di persone morte che a fine anno è stato di 10.433, pari a 2.564 in più della media (circa il 30%). Con il 2021, quindi nell’anno dove le misure anticovid sono state applicate in modo diffuso e poi c’è stato l’avvio della vaccinazione di massa, l’andamento è stato meno critico ma comunque ancora lontano dalla normalità con 8.797 decessi (928 in più della media) e lo stesso per il 2022 che si è chiuso con 9.182 morti (1.313 in più della media). In totale, quindi, nei 3 anni di epidemia in Brianza si sono contati 4.805 decessi che non ci sarebbero stati in un triennio normale.