Cinque minuti per dire addio agli occhiali

SOLARO

Cinque minuti di intervento per ogni occhio e si può dire addio agli occhiali per la correzione di miopia, ipermetropia o astigmatismo, oggi anche con l’impiego di tecniche avanzatissime e di altissima precisione, in grado di modificare la cornea del paziente, riportandola alla piena funzionalità nel giro di poche ore. Lo ha dimostrato settimana scorsa Federico Basilico, medico oculista di Solaro, eseguendo una delle sue operazioni in diretta collegato con il convegno nazionale Asmoi. Ha utilizzato il laser intrastomale a femtosecondi lasik, uno strumento all’avanguardia che garantisce grandissima precisione, lavorando sul filo del micron (millesimo di millimetro). La paziente dopo 10 minuti ha potuto lasciare la sala operatoria e nelle ore successive ha potuto tornare a vedere perfettamente senza più l’uso degli occhiali.Ga.Bass.