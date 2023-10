Cinquanta città sotto lo sguardo di Daniele Manini

Cinquanta città da scoprire tra poesia e fotografia sotto la guida di un cantautore brianzolo che da anni con la band di cui è frontman contamina musica, arti visive e scrittura. Oggi alle 10.30 alla libreria Pagina 59 di via Confalonieri Daniele Manini presenterà il suo libro “Città Vissute”, discutendone con lo scrittore Gianluca Mercadante. Noto come cantante della Banda Putiferio, Manini nel suo testo tiene insieme in modo originale posti come Parigi, Tunisi e Codogno, in una testimonianza dei viaggi compiuti nel corso degli anni, immortalati con sguardo in bianco e nero. Daniele Manini è conosciuto come fondatore insieme a Roberto Barbini di una delle band storiche dell’area dark-new wave italiana degli anni ‘80, i Faded Image, e poi del gruppo combat-folk Circo Fantasma, fino all’esperienza della Banda Putiferio. F.L.