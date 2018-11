Monza, 4 Novembre 2018 - Una ciclista quarantenne è ricoverata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata investita da un'auto in viale Lombardia a Monza.

E' successo poco prima delle 19 in direzione Milano. Secondo alcune testimonianze la donna stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta. E' subito scattato l'allarme e sul posto sono arrivate un'auto medica e un'ambulanza inviate da Areu. Mentre la polizia locale di Monza ha interrotto la circolazione su entrambe le carreggiate in direzione di Monza e Milano, facendo transitare i mezzi per via Tiro a segno e via Ticino per poi rientrare più avanti nella strada a larga percorrenza. Le condizioni della quarantenne, che ha perso conoscenza a causa dell'impatto, sono apparse subito molto gravi e i medici l'hanno lungamente soccorsa sul posto prima di trasportarla in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza. Sull'investimento verrà aperta un'indagine da parte della Procura di Monza, che attende la ricostruzione del fatto della polizia locale monzese.