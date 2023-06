"Chi è stato ora esca allo scoperto" La rabbia delle società sportive In campo contro i genitori-ultras

di Alessandro Crisafulli

È sotto choc e ha attivato tutte le azioni possibili per far sì che questa triste faccenda possa risolversi nel migliore dei modi, individuando le responsabilità, e non si ripeta mai più. Francesco Lo Verde, il presidente dei Lions, la squadra dell’oratorio San Carlo di Muggiò, è sconvolto: "Mi dispiace molto per quello che è successo e per quello che sta passando la persona ferita – dice –. Pensare che sarebbe successo tutto per un gol, un insignificante gol in una partita tra bambini di otto anni. Non ci sono parole". Immediatamente, una volta arrivatagli la notizia di quanto successo, ha voluto parlare con i mister e i dirigenti, per capire dinamica e responsabilità. Poi, ha cercato di parlare anche con i genitori coinvolti nel litigio, degenerato nel violento calcio alla schiena del dirigente avversario, che a quanto pare era intervenuto solo per sedare gli animi caldi tra le due “fazioni“. "Purtroppo non è uscito molto", dice il presidente, che si augura che il responsabile di quel gesto violento si faccia avanti. "Ma si può arrivare a questo, in una partita di pallone tra bambini?", ripete. Non si dà pace, anche perché la sua azione educativa e formativa è costante e capillare da anni: ha sposato e lanciato diversi progetti indirizzati proprio al sociale e all’educazione di ragazzi e famiglie, dalla maglietta della “Squadra anti bulli“ al progetto “arbitreducaggio“ per insegnare il rispetto degli arbitri e delle regole alle testimonianze di ex calciatori. "È la nostra missione principale ed è per questo che ce la mettiamo tutta con grande impegno – spiega – e siamo tutti volontari. Pensare che avevo appena fatto le riunioni di fine stagione con i genitori di tutte le squadre, ripetendo che i bambini devono solo divertirsi, senza assilli e pressioni, che la vittoria non è tutto, ma a molti genitori purtroppo gli entra da un orecchio e gli esce dall’altro".

Eppure, non vuole mollare, nonostante un fatto così eclatante e grave, che certo non giova a nessuno: "Non possiamo darla vinta a queste persone, dobbiamo continuare la nostra battaglia per le nuove generazioni". Adesso, si è già mobilitato anche per incontrare i vertici dell’altra società seregnese, "proporrò di sederci a un tavolo per capire bene cosa sia successo, per chiarirsi e far sì che non si ripetano in futuro altre situazioni analoghe".

Dalla Polis San Giovanni Paolo II dell’oratorio Sant’Ambrogio al momento solo stupore, sconcerto, rabbia e bocche cucite. A quanto pare nei pressi del campo di gioco ci sarebbe una telecamera di sorveglianza, che potrebbe contribuire a dare un nome e un cognome all’autore del violento calcio. Un violento calcio, per un calcio troppo violento, a partire dai bambini. Dove c’è tanto bisogno di un clima depurato di stress e tensioni e dove la vittoria non sia l’unica stella cometa.