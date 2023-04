Cestini e sacchi sono spaiati Il caso in Aula

Nei nuovi cestini per la differenziata distribuiti in piazza Trento e Trieste ieri i sacchetti della spazzatura erano tutti gialli, quelli che per la raccolta domestica servono per plastica e alluminio. Nei cestini nei pressi dell’Arengario invece erano tutti rossi, il colore di quelli che a casa si usano per l’indifferenziata, e poi in giro c’eramp anche altre variazioni, due rossi e uno trasparente, due gialli e uno rosso. Ma pochi avevano i tre sacchetti dei tre colori diversi, coincidenti con la tipologia di raccolta differenziata che viene richiesta dai nuovi cestini con l’apposita divisione in tre scomparti per la frazione secca e indifferenziata, il rifiuto di plastica o alluminio, e la carta. Sono cestini collocati in sostituzione di quelli vecchi e indifferenziati come una delle novità introdotte con il maxiappalto dei servizi ambientali riaffidato a fine 2021 all’impresa Sangalli. È stato il consigliere di Civicamente Paolo Piffer (nella foto) a sollevare il caso in Consiglio: "Sarebbe antipatico verificare che non si fa la differenziata. I sacchetti sono posizionati in modo casuale e i cittadini si sentono presi in giro perché pagano una tariffa carissima dei rifiuti, ma poi è una finta raccolta differenziata". Respinge la ricostruzione l’assessora all’Ambiente Giada Turato: si differenzia in base ai cestini, il colore dei sacchetti in uso agli operatori della Sangalli non c’entra. "Indipendente dal colore, i sacchetti usati sono trasparenti – spiega l’assessora – in modo che l’operatore ne veda il contenuto destinandolo alla corretta differenziazione. I mezzi di raccolta hanno a loro volta contenitori divisi nelle tre tipologie, ognuno dei quali poi è scaricato nel compattatore equivalente a quel rifiuto".

Martino Agostoni