Cessioni e appalti, i casi che dividono

Il 24% dei contenziosi che le imprese chiedono di risolvere con l’arbitrato riguarda liti societarie. Il 18% affitto, vendita e cessione del ramo d’azienda, il 17% forniture di servizi e l’11% appalti. Si litiga di più soprattutto per queste ragioni secondo i dati della Camera arbitrale di Milano. "Le aziende – dichiara Michelangelo Cicogna (nel tondo a destra), moderatore della 14esima edizione dell’Annual Conference che ha richiamato a Milano oltre 170 esperti di arbitrato da 16 Paesi del mondo, dal Kenya al Brasile, dalla Nuova Zelanda all’India – sono solite intraprendere approfondite valutazioni economiche sui costi, sui rischi e sui benefici prima di ogni operazione di business, un’analisi che andrebbe svolta in modo altrettanto approfondito anche in caso di liti. In arbitrato, le valutazioni devono riguardare tutti gli aspetti economici, a partire da una stima realistica dei danni recuperabili rispetto ai costi potenziali del procedimento. Gli avvocati esterni e gli esperti in materie economiche devono)essere di grande aiuto in questa valutazione. Purtroppo, e non di rado, una realistica analisi degli aspetti economici è svolta tardi, quando il procedimento arbitrale è già iniziato, e ciò può avere un impatto negativo sull’esito del contenzioso". L.B.