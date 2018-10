Cesano Maderno (Monza Brianza), 11 ottobre 2018 - Un operaio​ di 58 anni di Bovisio Masciago ha perso la mano e ha riportato ferite gravi all’avambraccio ieri mattina poco dopo le 7 in una ditta di Cesano Maderno, una delle ultime storiche fornaci della zona. Per fortuna c’era un collega che è accorso immediatamente per fermare l’emorragia alla bell’è meglio e ha chiamato il 118.

Probabilmente gli ha salvato la vita, poiché è tanto il sangue che il capofficina ha perso in pochi istanti. L’azienda è la Enrico Giussani e figli di via Sicilia, una delle ultime storiche fornaci della zona che producono mattoni. A quanto si è appreso dalle indagini in corso della polizia locale di Cesano e dell’Arpa che sono accorsi sul luogo dell’incidente, l’uomo ha subito l’amputazione di una mano e gravi ferite all’avambraccio destro fin sotto il gomito, poiché la maglia si sarebbe incastrata nel macchinario ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. I soccorritori sono i volontari dell’Avis di Meda. Il 58enne non è in pericolo di vita, ma è subito finito sotto i ferri per un lungo intervento. L’allarme è scattato intorno alle 7.45, sul posto ambulanza, automedica e polizia locale.

Il ferito è uno dei lavoratori esperti dell’officina, di cui è alle dipendenze da tantissimi anni, quindi conosce ogni macchinario come le proprie tasche: residente a Bovisio Masciago, è nato e cresciuto alla Snia di Cesano ed è prossimo alla pensione. L’operaio è rimasto incastrato in un macchinario per tritare gli scarti di lavorazione. È stato trasferito in sala operatoria per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico che ha coinvolto l’équipe di chirurgia plastica e della mano, la chirurgia vascolare e tutto il team del Trauma center. Tutti i colleghi sono disperati poiché il ferito è considerato una persona gentile, sempre pronta ad aiutare i colleghi ed esperta nel proprio lavoro. Chiaramente saranno fatti tutti i controlli sul macchinario dagli Enti preposti.