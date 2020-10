Anche quest’anno, le famiglie di Cesano con qualche difficoltà economica potranno usufruire della misura "nidi gratis" per mandare i bambini all’asilo nido comunale. Con delibera di giunta comunale del 25 agosto, l’Amministrazione cesanese ha aderito anche per l’anno scolastico 20202021 alla "Misura nidi gratis", promossa da Regione Lombardia. Una misura che, in accoppiata col "Bonus nido nazionale" che arriva, per i nuclei famigliari con Isee sotto i 20.000 euro ad un massimo di 272,72 euro al mese (per 11 mensilità) consentirà a molte famiglie di avere il servizio, che può costare fino a 460 euro al mese, con tutti i buoni pasto, totalmente gratuito. Le domande per usufruire del contributo si raccolgono da ieri. L’anno scorso su 48 famiglie furono 38 ad usufruire di questa musura.

"Misura nidi gratis riguarda il nido Il Piccolo Principe di via S. Marco – ha puntualizzato l’assessore all’Istruzione Pietro Nicolaci -. Mai come quest’anno, la necessità di conciliare la responsabilità genitoriale con le esigenze lavorative non deve essere un problema". Le domande di contributo possono essere presentate fino a venerdì 13 novembre, solo online attraverso il sistema informativo dei bandi di Regione Lombardia. Per assistenza tecnica in fase di compilazione è possibile chiamare il numero verde 800 131 151 (sempre gratuito) oppure scrivere a: bandi@regione.lombardia.it.

Ga.Bass.