Centro anziani, via al cantiere Al servizio della terza età sale, giardino, cucina e bar

di Sonia Ronconi

Aprirà questo mese il cantiere del centro anziani in via Fabio Filzi: sarà pronto in un anno.

Il costo complessivo è di un milione e 50mila euro. Nel progetto sono previsti anche dei nuovi parcheggi a disposizione degli utenti.

L’ex sede de “La Nostra Famiglia“ presto sarà cantierizzata. Si parla della data del 24 luglio per la partenza dei lavori.

L’opera, che nascerà al posto di un edificio comunale in disuso, fa parte degli interventi di rigenerazione urbana.

Della cifra, mezzo milione di euro sono finanziati dal bando regionale. L’edificio si trova tre le vie Filzi e Riva ed è stata la sede della Nostra Famiglia. La realizzazione del nuovo centro anziani è prevista a basto impatto energetico con degli spazi polifunzionali e dei locali dedicati a bar e cucina.

Dell’opera, una porzione sarà riservata ad utilizzo delle altre associazioni per aumentare la fruibilità della struttura. Esternamente sarà creato un grande giardino da utilizzare per le attività ricreative nella bella stagione con anche due campi da bocce. Saranno ricavati nuovi posti auto in via Filzi mantenendo gli alberi che già ci sono. Saranno diciotto i posti auto con recinzione, mentre su via Riva i parcheggi saranno diciassette.

L’intervento è stato suddiviso su tre lotti: il primo da 750mila euro, mentre il secondo sarà di 258mila euro e il terzo di 41.880 mila euro.