Centomila euro per migliorare il parco giochi

La Giunta regionale ha approvato un finanziamento di 100mila euro al Comune di Seveso per la sostituzione e l’ammodernamento delle attrezzature nell’area giochi all’interno del Bosco delle Querce. La proposta arriva dall’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, in visita a Seveso lo scorso 4 ottobre.

"Dopo il tremendo incidente del 10 luglio 1976 – ha detto l’assessore Comazzi – sono state create due enormi vasche di contenimento per la diossina sopra le quali oggi sorge il Bosco delle Querce, un luogo speciale, un’oasi di tranquillità tra Seveso e Meda. I 100mila euro stanziati serviranno per ammodernare il parco giochi già presente, un investimento concreto per l’intera comunità".

"Ci piace pensare questo parco sotto una nuova veste – comenta la sindaca Alessia Borroni –. Se prima era identificato come il luogo dell’incidente dell’Icmesa del 1976, oggi è visto come il Parco della rinascita e con Regione Lombardia dal 2021 abbiamo intrapreso un discorso rivolto al futuro proprio in questi termini. Oggi è un luogo vivo, ricco di iniziative per tutti e di eventi culturali, ma soprattutto un luogo sicuro per i cittadini che vogliono trascorrere qualche ora di tranquillità. È in questa direzione che si inserisce il finanziamento appena approvato a Milano di 100mila euro, il risultato di una proficua sinergia tra il nostro Ufficio Ecologia e Regione Lombardia. Senza questa preziosa collaborazione i costi del nuovo parco giochi sarebbero stati completamente a carico delle casse comunali".

Son.Ron.