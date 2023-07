CEM, Crescita e Nuovi Servizi nel Piano Industriale di Cavenago

Un piano industriale che guarda avanti di cinque anni, sei pilastri che poggiano su una sola parola d’ordine per Cem: crescita. A cominciare dal bacino di utenza, il colosso che gestisce i rifiuti fra Brianza e hinterland è pronto ad ampliare di nuovo i confini, "nel 2026 la popolazione servita sarà di 734mila abitanti, il 21% in più del 2021 – spiega il presidente Alberto Fulgione –. Dopo la festa dei 50 anni disegniamo il futuro: il sacco tracciabile coinvolgerà quasi il 63% dei residenti, un altro traguardo nella filosofia di risparmio ambientale che guida ogni nostra scelta". Sono in arrivo anche nuovi servizi, dal supporto nella riscossione della Tari, alla raccolta degli ingombranti.

Le strategie sono state approvate da tutti i Comuni soci, 71 per ora, ma il numero salirà: "È stato un altro momento importante della nostra storia. Un lavoro impegnativo che ha visto tutti gli sforzi, del Cda prima, del Comitato dei sindaci e dell’assemblea poi, concentrarsi in un’unica direzione: lo sviluppo. La società viene da lontano e in tanti anni di vita ha consolidato le caratteristiche necessarie a espandersi e le competenze per diventare sempre più una grande azienda pubblica". Il documento arriva dopo il bilancio con fatturato di 86,5 milioni di euro in crescita di quasi 10 milioni rispetto al 2021 e un utile di 2,6 milioni in linea con l’anno precedente, "nonostante gli aumenti dei costi delle materie prime legate alle tensioni socio-economiche innescate dal conflitto russo–ucraino". Numeri che hanno permesso all’azienda di non ritoccare le tariffe al rialzo, "anche se il contesto non è certo favorevole". La crescita porterà anche nuovi impianti, allo studio c’è un intervento importante sul biometano, sono in arrivo anche altri parchi fotovoltaici.

Bar.Cal.