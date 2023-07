Catena di solidarietà Palazzi scoperchiati Monza “adotta“ le 50 famiglie sfollate

di Cristina Bertolini

Tempesta sulle case e sulla vita di decine di monzesi. Una cinquantina le famiglie che hanno dovuto abbandonare i loro appartamenti. I più colpiti sono gli abitanti dei palazzi di via Europa ai civici 11 e 23. Condomini scoperchiati e per le famiglie è stato necessario trovare un tetto alternativo. Qualcuno ha trovato ospitalità da famigliari e amici. Tre, invece, lunedì notte non sapevano dove andare e sono stati presi in carico dai servizi sociali che li hanno accompagnati in un albergo del centro di Monza, offrendo loro vitto e alloggio per una settimana, in attesa di quantificare i danni e ripristinare le abitazioni.

Nella giornata di ieri erano sfollati una mamma con un ragazzo adolescente, una zia con la nipote e una famiglia di quattro persone, papà, mamma e due figli adolescenti. Nelle prime ore hanno trovato riparo presso amici una coppia con un cane, anche lui terrorizzato dalla furia del maltempo. Sono rimasti in contatto con la responsabile dei servizi sociali Daniela Perla per un’eventuale riparo diverso, da concordare in questi giorni. Brianza terra di solidarietà. Se anche si contano su una mano le famiglie che hanno dovuto farsi aiutare dai servizi sociali, i numeri degli sfollati dal civico 23 di via Europa sono oltre 50. Ma la maggior parte ha potuto contare sull’accoglienza di parenti e amici tra Monza e la Brianza. Triante e via Cavallotti sono fra le zone fra le più colpite, insieme a San Rocco e Sant’Alessandro. Tra venerdì e lunedì notte tutti hanno raccontato di aver avvertito forti boati ripetuti, come di materiale edile sbattuto, realizzando poi successivamente che si trattava di pesanti lastre di metallo sradicate dai tetti.

Danni anche a Brugherio, dove il sindaco Roberto Assi ha emesso un’ordinanza per la chiusura del Poliambulatorio di viale Lombardia, danneggiato dalla tempesta. Vietato l’accesso a tutti i parchi cittadini, anche quelli non delimitati da recinzioni. Chiusi i cimiteri cittadini. "Le attuali chiusure a cui se ne aggiungeranno forse delle altre – spiega il sindaco Assi – si sono rese necessarie per mettere in sicurezza le aree e consentire una quantificazione puntuale dei danni. Tale operazione è funzionale alla richiesta dello stato di calamità, per cui ci siamo attivati sin dalla notte tra venerdì e sabato". Tutte le squadre di Protezione civile sono all’opera da sabato, per le vie della città, per sgomberare situazioni di immediato pericolo, arterie principali, vie della città e poi prcheggi, rampe e automobili bloccate. Si sono aggiunti anche tutti gli operatori di manutenzione strade e taglio erba concentrati sulla messa in sicurezza e sgombero della città.