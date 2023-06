Caserma dei Carabinieri di Tanta, grande partecipazione alla "riconsegna" ieri in città

Tanta partecipazione ieri in città per la “riconsegna“ della caserma di via Luini all’Arma dei carabinieri. Una sede storica per i militari, lì presenti fin dal 1965. "Nel 2017 – ha spiegato il sindaco Luca Santambrogio – mi è stato fatto presente che, date le condizioni della caserma, avremmo potuto perdere la presenza dei carabinieri in città. Mi sono attivato per risolvere il problema: li abbiamo spostati provvisoriamente negli spazi del municipio e abbiamo investito somme importanti per ricavare un edificio ora perfetto, sostenibile, senza barriere architettoniche". Presente il colonnello Gianfilippo Simoniello, comandante provinciale dell’Arma. "Esprimo gratitudine all’amministrazione e ai cittadini – ha detto -. Questa riqualificazione è un gesto di attenzione, non solo nei nostri confronti: va a beneficio di tutta la collettività".