Caro Monza, il sogno continua Tutti i tifosi invadono San Siro

di Dario Crippa

Riccardo Mauri è uno di quelli che ci sono sempre stati. Anche all’epoca dei fallimenti e delle retrocessioni. Nello spirito e anche nel pratico. Con la sua Termotecnica Monzese, sede proprio davanti allo stadio, sponsorizzerà il Monza anche quest’anno, "per il sedicesimo anno consecutivo". Quest’anno i Monza Club hanno diminuito fisiologicamente il numero di iscritti, anche il “suo” Monza Club Lesmo è sceso da 130 a una novantina di iscritti. "Ci stava, non abbiamo nemmeno fatto marketing: non ci interessava, meglio uno zoccolo duro ma di tifosi veri… mi fanno arrabbiare la sfiducia e le lamentele di chi trova sempre da criticare: invito a ricordare da dove siamo partiti".

Il prossimo anno "ripetersi sarà difficile, inizia l’anno zero, l’anno scorso abbiamo fatto la prove. Si ricomincia a San Siro, speriamo solo che non segni Carlos Augusto, gli vogliamo troppo bene, imposibile avercela con lui ma ci farebbe soffrire". Una cessione dolorosa: "Ci stava, ho solo perplessità sulla cifra, mi è parsa bassa… chissà, magari arriva Correa… in fondo ha appena sposato una ragazza monzese, la figlia di Gigi Casiraghi". Giuseppe Ghezzi, presidente del Club Amici del Monza, stavolta si perderà la prima… ma non del tutto. Perché è vero che si trova ancora in vacanza per qualche giorno e un volo straordinario per tornare a Monza dalla Sardegna costerebbe troppo, ma in compenso ha già organizzato tutto per una prima virtuale. "Sto raccogliendo un mucchio di amici, anche sardi, per una partita tutti assieme davanti alla televisione… sono in fibrillazione, ci mangeremo una pizza ma poi rigorosamente dovremo tifare tutti per il Monza.

Abbiamo già preparato le bandiere". Sarà il secondo campionato in serie A, "e ancora devo prendermi a pizzicotti per crederci. L’anno scorso fummo la sorpresa del campionato, quest’anno non ci snobberanno più… dobbiamo giocare tranquilli, consapevoli che non abbiamo nulla da pardere. Cosa ci manca? Forse un centrocampista e una punta che faccia gol, il nostro Imperatore (Carlos Augusto, ndr) se ne è andato ormai ma non sento aria di smobilitazione al Monza dopo la morte di Berlusconi, abbiamo una sociertà molto oculata, solo per i riscatti ha dovuto spendere un mucchio di soldi, dobbiamo rimanere con i piedi per terra: ho sempre una grande fiducia in Galliani e nel nostro allenatore, Il Monza in A è come quando corteggi una bella ragazza, bisogna fare un passo alla volta, se si corre troppo sono guai…". Pier Silvio Berlusconi? "Mi sono piaciute molto le parole pronunciato al Trofeo Berlusconi… se solo avesse la metà della metà della passione che nutriva il papà per questa squadra sarei già soddisfatto: spero di rivederlo presto allo stadio".

Ultima parola a Gigi Tieri, del Monza Club San Fruttuoso: "Siamo arrivati al primo giorno di scuola del secondo anno...vedendo la campagna acquisti mancano ancora tre pedine il centrocampo e l’attacco... e soprattutto avendo visto il secondo tempo contro la Reggiana un po’ di pessimismo nei tifosi c’è. A San Siro sarà dura ripetersi come anno scorso però mai dire mai". Aspettative? "La salvezza, dobbiamo fare come la formichina: ormai ci conoscono e ci aspettano al varco. Comunque aspettiamo la chiusura di mercato che il nostro Galliani porteràqualcosa di buono con il colpo del Condor". Gigi “Giginho“ Tieri ha mezzo cuore in Brasile, dove trascorre ogni anno diversi mesi… la bandiera carioca che si vede sventolare sugli spalti è proprio la sua. L’addio di Carlos Augusto? "Non fischierò contro di lui, rimarrà sempre nel cuore dei veri tifosi monzesi... boa sorte Carlos un abraco e obrigado".