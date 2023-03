Carnà, artista e uomo libero I critici riaprono lo studio

di Barbara Calderola

La Comune artistica di Sesto, il rapporto con Piero Manzoni ed Enrico Castellani. Tappe dello studio critico su Carnà, al secolo Marco Colombo, pittore, scultore e poeta "fra i grandi del XX e XXI, secolo ma ancora senza la fama che merita".

Una lacuna alla quale stanno rimediando Marina Pizziolo e Romano Ravasio, impegnati da due anni in un certosino lavoro di ricostruzione in quella che definiscono "una delle vite e delle esperienza artistiche più feconde dell’ultimo secolo".

E per la prima volta i critici riaprono le porte dello suo studio e della sua casa, chiusi dalla scomparsa del grande artista, avvenuta nel 2021.

Una macchina del tempo che catapulta chi entra in un viaggio artistico lungo 70 anni, dalle avanguardie novecentesche alla pubblicità fra migliaia di disegni, quadri, sculture, opere, appunti.

Uno Zibaldone per immagini che i due esperti d’arte stanno sistemando per dare vita "alla prima grande antologica su di lui". Una mostra in una location prestigiosa nel 2024 per "l’uomo che ha inventato nuovi linguaggi, ma che ha anche saputo raccontare le storie di Dio: la firma delle vetrate del Duomo di Monza è sua". Come la scelta del nome, Carnà, per scrollarsi di dosso l’anonimato di un cognome così diffuso a Passirano, dove Marco Colombo nacque nel 1929 e dove, nonostante il suo essere cosmopolita, si era stabilito nel 1967.

"È stato soprattutto un instancabile esempio di coerenza intellettuale – spiegano i curatori –. Il protagonista solitario di una vicenda ancora da scrivere, il pubblico se ne innamorerà, come noi. Rimettere in fila dal punto di vista critico il suo lavoro permetterà di recuperare un tassello prezioso nella visione dell’arte italiana".

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta Carnà vive a Milano una stagione creativa che è storia.

È stato protagonista di esperimenti artistico-sociali, come il Quartiere delle Botteghe nella roccaforte operaia dell’ex Stalingrado d’Italia, condividendo sogni e delusioni con Agostino Bonalumi, Arturo Vermi, Luciano Fabro, Turi Simeti o Hidetoshi Nagasawa. Ha esposto a Milano, Roma, Londra, Parigi, Zurigo, Toronto, Minsk, Saratov. "Ma il filo conduttore del suo nomadismo artistico non è stato l’abusato alibi della ricerca, quanto l’esigenza di una fiera coerenza con le sue idee – sottolinea Mazzioli –. Perché la cosa per la quale Marco Carnà ha lottato tutta la vita, era essere libero".