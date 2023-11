Carlo Alberto district: nel salotto di Monza shopping e solidarietà vanno a braccetto

Monza – Una lunga sfilata di vetrine da lasciarci gli occhi, incastonate tra eleganti palazzi ottocenteschi, in un’originale convivenza di antico e moderno. I marchi parlano da soli: dai negozi storici come Pozzi Lei o Remida Gioielli, fino ai mattoncini colorati della Lego, da poco sbarcati nel salotto della città. Una lunga passeggiata dall’Arengario fino al Re de Sass, la statua che fa la guardia ai Boschetti, fino ad arrivare alla Villa Reale. In mezzo bar storici come il Moderno, gallerie d’arte e boutique, le piazzette, il teatro e due chiese, Santa Maria del Carrobiolo e la medievale San Pietro Martire. Oggi via Carlo Alberto è diventata ‘district’: un’alleanza fra una ventina di attività coordinate da Matteo Perego, architetto e titolare di Amerigo Concept Store, una delle realtà più originali della città.

Matteo Perego, coordinatore del Carlo Alberto District

Perego, che cos’è Carlo Alberto district?

"È una rete di commercianti che vogliono portare avanti il concetto del bello, inteso anche come bello interiore. Abbiamo stretto un accordo con la rete TikiTaka per trasformare questa via nel luogo dello shopping insieme alla solidarietà".

Un connubio apparentemente azzardato...

"Monza ha un cuore molto aperto e da sempre la Brianza è in prima fila nella solidarietà. L’evento del Natale è la nostra prima esperienza, continueremo con eventi a cadenza di 3-4 mesi. Quest’area è già bella, ma può diventare ancora più viva".

Un format milanese interpretato secondo i canoni monzesi.

"Esattamente. Oltre agli aspetti commerciali, qui abbiamo la componente della solidarietà, che coinvolge un assessorato come quello al welfare e alla salute, oltre all’assessorato al commercio".

Quali saranno i primi eventi?

"Oltre all’albero della solidarietà in piazza San Pietro Martire addobbato dai giovani di Facciavista, avremo un’iniziativa dei negozianti, che raccoglieranno regali da distribuire il 6 dicembre ai bambini meno fortunati. Oggi aiuteremo un’associazione, domani un’altra. E il 16 dicembre all’Arengario i ragazzi di Facciavista e Il Veliero saranno protagonisti di un dj set con Radio Deejay m2o".

E poi c’è la bellezza.

« Questa è una delle vie più belle di Monza. I negozi hanno aderito all’iniziativa Arco di Natale, con verde vivo, dalle magnolie ai pini. Vorremmo trasformare questa via in una foresta magica. E ci sono i concerti di arpa".

La passeggiata di via Carlo Alberto è un mix di suggestioni, come far andare d’accordo negozi storici e store innovativi?

"Io sono di Seregno, lavoro in questa via da sei anni. Non sempre è facile far combaciare vecchio e nuovo, ma ciò è possibile alzando il livello della proposta. Accanto ai negozi storici sono nate tre gallerie d’arte, è arrivata Lego".

Dove volete arrivare?

"Il nostro è un progetto inclusivo, aperto a tutti, non solo a chi ha un’attività in via Carlo Alberto. Abbiamo contatti in piazza Duomo e in via Italia, la logica del district può evolversi".

Un ritorno di immagine assicurato. E dal punto di vista economico? La concorrenza dei centri commerciali e i problemi di traffico delle città sono evidenti.

"Al momento ci manteniamo con le risorse dei commercianti adrenti, non abbbiamo aiuti pubblici e ci evolveremo verso la formula dell’associazione. Non abbiamo chiesto aiuti, ma vogliamo far vedere cosa possiamo fare. E gli sponsor sono già arrivati, come la BCC di Carate che ci ha sponsorizzato i pinetti. Per i parcheggi ai clienti possiamo inventarci sinergie e per attrarre le persone punteremo sull’arte, che diventerà il tema fondamentale. Un esempio? La design week per noi diventerà un riferimento importante".