Carbonizzato nel garage L’uomo ancora senza nome

di Sonia Ronconi

Una tragedia dai contorni ancora misteriosi quella accaduta alle 6 di giovedì mattina a Seregno, dove un uomo è stato trovato morto carbonizzato in un parcheggio. Non è ancora chiaro a a morire sia stato un senzatetto, ma si tratterebbe di un uomo giovane.

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Seregno con i vigili del fuoco e il personale del 118 di Seregno Soccorso sono accorsi a sirene spiegate, dopo che alcuni residenti alla vista del fumo e udendo delle urla nella zona del parcheggio di via Oldescalchi, in pieno centro, hanno chiamato i soccorsi. Al piano 2 S del parcheggio - più volte in passato finito al centro della cronaca per i colpi consumati ai danni delle auto posteggiate - c’era il corpo divorato dalle fiamme di un uomo, di giovane età, la cui identità non è stata ancora resa nota. Quello che è rimasto del corpo bruciato era rannicchiato nel sottoscala. Il parcheggio è stato immediatamente chiuso ai cittadini. Nella giornata di ieri i militari della sezione radiomobile e della sezione operativa hanno controllato il luogo dove si è consumata la tragedia attraverso i filmati delle telecamere per escludere un omicidio. Una delle ipotesi potrebbe essere che il giovane, forse ubriaco o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, a causa della pioggia e della stanchezza, possa avere cercato alle prime luci dell’alba un riparo.

Sul posto c’era un po’ di gasolio. L’ipotesi, potrebbe essere che, probabilmente per scaldarsi - poiché era bagnato e infreddolito - abbia acceso il fuoco. Si è addormentato e le fiamme hanno raggiunto gli abiti senza però arrivare al resto della struttura. Quasi sicuramente l’uomo si è svegliato avvolto dalle fiamme e ha gridato. Le ipotesi - in un primo momento si era parlato di un clochard - restano tutte apertemsa non sono emersdi elementi che configurino il coinvolgimento di altre persone. La salma è stata traslata all’istituto di medicina legale di Milano in attesa che l’autopsia possa fare un po’ di luce sulla tragedia.